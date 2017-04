Geen speler bij NEC die 'het gras wil opvreten'

Zoals zaterdagavond tegen Excelsior, dat met 0-1 in Nijmegen wint en NEC verder in de degradatiezorgen drukt. De nacompetitie lijkt het hoogst haalbare voor de club aan de Waal.

Leiwakabessy (36) weet hoe het is om te degraderen in het rood-groene shirt van NEC. Sinds de ploeg onder de streep is gezakt wordt hij vaak herinnerd aan 11 mei 2014. Aan de pijn en het verdriet na de beslissende nederlaag tegen Sparta. Niet alleen bij hem, maar ook bij de supporters en het kantoorpersoneel dat hun baan verloor. In zijn twaalfde en laatste seizoen bij NEC wil hij dat niet nog eens meemaken.

Zelf speelt Leiwakabessy nauwelijks. Dit seizoen kwam de verdediger welgeteld een minuut in actie. Lange tijd zat hij zelfs op de tribune, totdat trainer Peter Hyballa hem weer in de selectie opnam. Niet als speler, maar als motivator. Hij moet de spelers ervan doordringen wat er nodig is om degradatie te ontlopen. Tijdens de warming-up voor het duel met Excelsior probeert hij bij de spelers ‘het viuur in de ogen te krijgen’.

“Maar ik kan lullen als brugman, de spelers op het veld moeten het doen”, zegt Leiwakabessy na de nederlaag tegen Excelsior, de twaalfde in de laatste dertien wedstrijden! Boze supporters blokkeren na het duel de hoofdingang van stadion De Goffert. Leiwakabessy keurt het gedrag van de fans af, maar hij begrijpt hun frustratie wel. “Als ik op de tribune zou zitten, zou er ook wat door de lucht vliegen.”

Geen passie, geen strijd

Tot afgrijzen van Leiwakabessy bakt NEC er tegen Excelsior niets van. Geen passie, geen strijd en geen speler die, zoals de routinier het graag ziet, ‘het gras wil opvreten’. Niet één kans creëert de ploeg van Hyballa die angstig en zonder zelfvertrouwen acteert. Dat belooft niet veel goeds voor de bijna niet meer te ontlopen nacompetitie. “Dan komt er nog meer druk op te staan”, weet Leiwakabessy uit ervaring.

In de donkere tijden is Hyballa een crisismanager in de breedste zin van het woord. Net als na het duel met FC Twente spreekt hij de vijandige fans toe. De Duitser vindt zich een ‘koele kerel’ en ziet het als zijn plicht om de menigte tot bedaren te brengen. “Ik zag angstige kinderogen van jongetjes in een NEC-shirt. Als ik niet naar buiten was gegaan, had ik mijzelf niet in de spiegel kunnen aankijken.”

Zo, zegt Hyballa met iets van een glimlach op zijn gezicht, heeft hij ook nog iets aan zijn psychologiestudie. “Trainer zijn is niet alleen praten over 5-3-2 of 4-3-3 en passen en trappen.” Hij sprak de mensen toe in de ‘levenstaal van een volwassen man die een trainingsopleiding heeft gekregen’. Blij met wat er geroepen werd door de fans was hij niet. “Dat was even incasseren.”

Met een vleugje ironie in zijn stem noemt Hyballa Nederland ‘een leuke democratie’. Maar hij spreekt zijn afschuw en schande uit over de bewerkte poster van ‘Der Untergang’ die op sociale media circuleerde. Als verwijzing naar de laatste dagen van Hitler staat Hyballa op de poster groot afgebeeld met daarboven de namen van de spelers Dumic, Burnet, Bikel en Breinburg.

Hyballa zal de handdoek niet gooien, beweert hij twee uur na de wedstrijd. “Zo ben ik niet opgevoed door mijn Duitse vader en Nederlandse moeder.” Voor zijn gevoel trekt hij niet aan een dood paard, al noemt hij het huidige NEC wel een ziek paard. “Ik voel me als een vader voor mijn spelers. Ik laat ze niet in de steek.” Dat konden de spelers na de wanvertoning tegen Excelsior over hun trainer niet zeggen.