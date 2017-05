Geen play-offs voor titelverdediger Oranje-Rood

En dat gebeurde. Voor het oog van duizenden toeschouwers (althans, degene die durfden te kijken) pushte Havenga raak, waardoor de uitslag 2-2 werd en Kampong dus naar de play-offs gaat. Voor Oranje-Rood, de fusieclub tussen Oranje Zwart en EMHC, kwam daarmee een abrupt einde aan de competitie. De afgelopen drie seizoenen werd Oranje Zwart landskampioen.

Lees verder na de advertentie

Waar ging het mis? Aanvoerder Robert van der Horst noemde als oorzaak de matige eerste seizoenshelft, waarin Oranje-Rood te veel punten verspeelde. Dat viel te verklaren. Oranje-Rood moest helemaal opnieuw beginnen. Er was een nieuw clubhuis, een nieuwe accommodatie en een nieuwe, beginnende coach, Lucas Judge. “Voor mij en ook voor de spelers is het een leerzaam jaar geweest”, zegt Judge. De belangrijkste les? “Hoe ga je om met een teleurstelling zoals de vierde plaats van Oranje op de Olympische Spelen? Ook al vind ik dat we een selectie hebben die breed genoeg is om dit op te vangen, had ik tegen sommige internationals misschien moeten zeggen: dan maar even niet spelen.” Oranje-Rood kreeg vijf gedesillusioneerde internationals terug uit Brazilië. “Zij hadden moeite om de knop om te zetten. Heel logisch.”

De clubs, de bondscoach en de hockeybond moeten de programma’s veel beter op elkaar afstemmen Coach Lucas Judge

Ook strafcornerspecialist Mink van der Weerden herinnert zich de eerste dagen na het debacle in Rio de Janeiro nog goed. “Stonden we vijf dagen na thuiskomst ineens op een glad veld in Rosmalen te spelen om de ABN Amro-Cup”, vertelt Van der Weerden. “Dat was lastig. Het is heel moeilijk om daar goed mee om te gaan. Ik kan niet zeggen dat ik nu iets anders zou hebben gedaan, want de situatie is zoals-ie is; we hadden gewoon geen tijd om de teleurstelling te verwerken. Daar moesten we mee leren dealen.”

Judge doet een suggestie ter verbetering: “De clubs, de bondscoach en de hockeybond moeten de programma’s veel beter op elkaar afstemmen.” Van der Weerden, instemmend: “Ik zou beginnen met in ieder geval twee dubbelweekenden, waarbij we vrijdag en zondag spelen en er wat meer ruimte komt om rustpauzes in te gelasten. Het zit nu allemaal te kort op elkaar.”

(Tekst gaat verder onder de video)

Voor Oranje-Rood rest nu een korte rustperiode voordat de finales van de Euro Hockey League beginnen (3 en 4 juni). Tegenstander in de halve finale is het Engelse Wimbledon. Van der Weerden moet zich deze week echter alweer melden bij het Nederlands elftal, dat zich voorbereidt op de World Hockey League in Londen (15 t/m 25 juni).

In augustus volgt nog het EK in eigen land (Amsterdam). Ondanks dat Oranje-Rood dit seizoen ontbreekt bij de play-offs, maakt Van der Weerden zich geen zorgen over de toekomst. “We moesten gewoon wennen aan elkaar”, analyseert hij. “In de tweede seizoenshelft zag je dat onze prestaties verbeterden. Ik heb er vertrouwen in dat het volgend seizoen goed komt.”

In de tweede seizoenshelft zag je dat onze prestaties verbeterden. Ik heb er vertrouwen in dat het volgend seizoen goed komt Mink van der Weerden

Kampong voltooide tegen Oranje-Rood een indrukwekkende opmars in de competitie. Op 19 maart, na een dikke nederlaag tegen Rotterdam (5-2), zakten de Utrechters naar de zevende plaats en waren de play-offs ver uit zicht. Vijf zeges op rij, inclusief een overwinning op koploper Bloemendaal, voorkwamen een voortijdig einde van het seizoen. Morgen beginnen de play-offs al bij de heren. Kampong moet op bezoek bij Bloemendaal, terwijl Rotterdam aartsrivaal Amsterdam ontvangt.

Van As eindigt in mineur De carrière van hockeyster Naomi van As (33) zit erop. De speelster van Laren kwam zondagmiddag niet verder dan een gelijkspel tegen Amsterdam (0-0), waardoor Laren als vijfde eindigde in de competitie en de play-offs miste. Van As, tweevoudig Olympisch kampioen en wereldspeelster van het jaar (2009 en 2016), had eerder bekendgemaakt te stoppen na dit seizoen. De play-offs worden gespeeld door Den Bosch (titelverdediger), SCHC, Amsterdam en Oranje-Rood. Zondag staan de eerste duels op het programma.

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.