Geen orgaandiefstal bij transplantatie

Het regionaal tuchtcollege voor de gezondheidszorg in Den Haag heeft dinsdag een transplantatiechirurg en de Nederlandse Transplantatiestichting in het gelijk gesteld. De chirurg had bij een meisje dat overleed na een verkeersongeluk, in een ziekenhuis in Alkmaar behalve de nieren ook bloedvaten en een stuk weefsel uit haar milt weggenomen. De familie had alleen toestemming voor niertransplantatie gegeven, omdat de procedure anders te belastend zou worden.

Haar ouders zagen later op het transplantatieformulier ook andere organen aangevinkt als ‘weggenomen’. Ze kwamen in contact met kunstenares Annet Wood, een criticus van transplantatie, die namens hen de artsen betichtte van orgaandiefstal. De ouders spanden een zaak aan bij de tuchtrechter.

Het tuchtcollege zegt dat de arts overtuigend heeft aangetoond dat voor een succesvolle niertransplantatie ook het andere lichaamsmateriaal nodig was. De bloedvaten zijn nodig voor hechting in het ontvangende lichaam en met het miltweefsel moest worden nagegaan of dat lichaam de nier niet zou afstoten.

Het tuchtcollege, bestaande uit artsen en juristen, tekent wel aan dat donoren en hun nabestaanden beter moeten worden voorgelicht. “Een nauwkeurige vermelding van data, tijdstippen en van hetgeen wel en niet is uitgenomen is hierbij van groot belang.”

De transplantatiestichting kondigde bij het begin van de tuchtzaal al aan de informatie over een nierdonatie aan te zullen passen. Inmiddels staat er te lezen welk ander lichaamsmateriaal mogelijk wordt meegenomen.

Vorige maand stonden er ruim 600 patiënten op de wachtlijst voor een nieuwe nier.

