Geen octrooi op alledaagse groenten

Plantenveredelaars kunnen weer ongehinderd nieuwe soorten groente, fruit en bloemen kweken. Het schrikbeeld dat grote zaadveredelaars als Monsanto, Bayer en Syngenta octrooi kunnen aanvragen op alledaagse groenten is voorlopig geweken. Het Europees Octrooi Bureau (EOB) besloot gisteren geen patenten meer te verlenen op gewassen die via klassieke veredeling zijn gekweekt.

Lees verder na de advertentie

Vier jaar lang liep de discussie tussen telers, actiegroepen en zaadveredelaars hoog op. Groenten als paprika, broccoli of tomaten zijn van iedereen, zeiden de tegenstanders van patenten. Sommige zaadbedrijven zagen dat anders. Zij hebben tijd en geld gestoken in de ontwikkeling van nieuwe rassen. Die genetische code willen zij niet zomaar met iedereen delen.

Een octrooi dat vermoedelijk komt te vervallen, is dat op de paprika die resistent is tegen de schadelijke witte vlieg

Toch zal dat moeten als de nieuwe rassen zijn gekweekt via de klassieke methoden. Kruisen is zo'n klassieke manier. Daarbij wordt bijvoorbeeld een tomatenras dat goed smaakt maar veel vocht bevat, gecombineerd met een minder smakelijk ras zonder sappen. De bedoeling is dat er een nieuwe variant ontstaat die smaakvol is én niet uit elkaar valt als hij in schijfjes wordt gesneden. Kwekers kruisen ook om rassen resistent te maken tegen ziekten, of om groenten weerbaarder te maken tegen droogte of verzilting van de grond.

Een octrooi dat vermoedelijk komt te vervallen, is dat op de paprika die resistent is tegen de schadelijke witte vlieg. Hetzelfde geldt voor broccoli met de lange steel. De steel is langer zodat de groente makkelijker geoogst kan worden. Dit zijn namelijk patenten op eigenschappen afkomstig uit de natuur.

In 2015 vond het EOB nog dat natuurlijke eigenschappen wel patenteerbaar zijn. Onbegrijpelijk, vonden kleine en middelgrote kwekers. Dit soort patenten staat innovatie in de weg, vonden veredelaars, traditionele en biologische boeren en de Nederlandse overheid. Het kabinet was een van de aanjagers om het besluit uit 2015 van tafel te krijgen.

Grijs gebied Ondanks dat het octrooi op klassieke veredelingsmethoden van de baan is, is Maaike Raaijmakers van de organisatie voor biologische land- en tuinbouw Bionext niet helemaal tevreden. Er is nog altijd onzekerheid over een grijs gebied dat 'mutagenese' heet. Dat is een containerbegrip voor technieken om eigenschappen in groenten en fruit te veranderen. In jargon: om mutaties af te dwingen. "Een mutatie kan ontstaan door zonlicht, je kunt het opwekken door chemische stoffen en straling, en je kunt gerichter mutaties aanbrengen", zegt Raaijmakers. Volgens haar voldoet mutagenese lang niet altijd aan de eisen om een patent aan te vragen. Een druif bijvoorbeeld die niet tegen zonlicht kan, zal ofwel verdwijnen of zelf een manier vinden om de uv-straling wel te verdragen. Dat is een spontane, natuurlijke mutatie. Spontane mutaties zijn officieel niet patenteerbaar. Toch is het maar de vraag of kwekers de spontaan gemuteerde druif kunnen gebruiken. Aan het eindproduct, de nieuwe druif, is namelijk niet altijd te zien hoe en waarom de vrucht is veranderd. Een zaadbedrijf kan dus zeggen dat zij de druif met een gerichte actie heeft veranderd, waardoor het een patent kan aanvragen, terwijl het om een spontane verandering van eigenschappen ging.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.