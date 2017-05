Geen nieuwe Syriëgangers vanuit Den Haag

In de rapportage, die burgemeester Paulien Krikke naar de gemeenteraad stuurde, staat dat de gemeente nu vooral alert is op terugkeerders. In het verleden waren dat vooral spijtoptanten, nu zijn zij volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) vaak ‘meer ideologisch gehard’, bovendien hebben zij vaak gevechtservaring en zijn zij getraumatiseerd.

Lees verder na de advertentie

In de 'jihadcity' vertrokken afgelopen jaren 57 Hagenaars naar IS

Den Haag kwam in 2013 en 2014 in het nieuws als ‘jihadcity’, vanwege het grote aantal inwoners van de stad dat richting 'jihadgebieden' reisde, en door demonstrerende radicale jongeren in de Schilderswijk. In totaal vertrokken de afgelopen jaren 57 Hagenaars naar IS. Van hen kwamen er vijf terug, 18 zijn vermoedelijk overleden. Van 49 personen uit de stad is voorkomen dat zij uitreisden, door het paspoort in beslag te nemen.

Bestrijdingsprogramma's Volgens Krikke is de verminderde instroom deels te danken aan Haagse programma’s om radicalisering, polarisatie en jihadisme te bestrijden. Sinds de grote uitstroom is Den Haag onder meer risicojongeren individueel gaan begeleiden. Ook werden netwerken binnen wijken en met moskeeën verbeterd en werden er educatieve programma’s gestart. Daarnaast volgt Den Haag de landelijke trend: zeer weinig mensen vertrekken nog naar IS. In totaal gingen ongeveer tweehonderd Nederlanders naar het strijdgebied. De aantrekkingskracht van het kalifaat in Syrië en Irak is afgenomen door de militaire verliezen van IS en door afschrikwekkende verhalen van gedesillusioneerde terugkeerders.

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.