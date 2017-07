Geen minimumjeugdloon. En nu?

Geboren in 1995, 22 jaar oud, en aan het werk? Dan ben je sinds 1 juli voor het arbeidsrecht volwassen en levert jouw (bij)baan 1,50 per uur extra op. Ook jongere collega's gaan erop vooruit; achttienjarigen met 30 cent en 21-jarigen pikken 1,30 meer mee per uur. Over twee jaar krijgt ook die laatste groep het volwassen loon. Het is het resultaat van de gedeeltelijke afschaffing en verhoging van het jeugdloon. Voor sommigen een wijziging die tot vreugde leidt, anderen voelen frustratie. De voor- en tegenstanders aan het woord.

Dat jongeren meer gaan verdienen, wil niet zeggen dat ze de economie een stimulans geven. "Misschien sparen ze wel voor hun studie of betalen ze hun studieschuld af." Tegen partijen die pleiten voor een complete afschaffing van het jeugdloon, zegt hij: "Dat is de wereld op zijn kop. Dan kunnen we de jeugdwerkloosheid volop tegemoetzien."

Zonder die extra compensatie was deze nieuwe variant van het jeugdloon onverantwoord geweest, zegt Van Delft. Maar hebben werkgevers die tegemoetkoming wel nodig? De Nederlandsche Bank roept toch al enige tijd dat lonen omhoog kunnen? "Vergis je niet", maant hij. "Loonkosten en lonen worden vaak door elkaar gehaald. Door de werkgeverslasten én werknemerslasten stijgen de lonen beperkt. Willen we hier iets aan doen, dan moet de overheid de fiscale lasten beperken."

Wat Van Delft al wel met zekerheid kan zeggen: de wetswijziging is een beetje krom. Waar het kabinet onderkent dat de loonkosten voor lage inkomensgroepen te hoog zijn en het werkgevers daarom een financieel steuntje in de rug biedt, gaan jongeren juist meer verdienen. "Blijkbaar neemt het kabinet het voor lief dat er door deze wijzigingen nog een subsidiepot bij moet om werkgevers tegemoet te komen."

Meer jeugdwerkloosheid? Zes- en zeventienjarigen die ineens een stuk aantrekkelijker zijn dan hun oudere collega's omdat hun loon niet stijgt? Of het met de afschaffing van het jeugdloon zal gebeuren, durft Alfred van Delft niet te zeggen. "Als dat tijdens het evaluatiemoment in het voorjaar 2019 blijkt, heeft het kabinet iets verkeerd gedaan. We kijken tijdens dat evaluatiemoment dan ook of het überhaupt verstandig is om het jeugdloon voor 21-jarigen af te schaffen", zegt de secretaris arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden bij werkgeversorganisatie VNO-NCW.

Voor

Bastiaan Meijer klinkt opgetogen. Twee jaar lang voerde de voorzitter van FNV Jong samen met zijn collega's actie tegen het minimumjeugdloon. Wie achttien is, is volwassen en moet ook als volwassene betaald worden, was hun motto. "Het jeugdloon vanaf achttien jaar afschaffen is niet gelukt. Maar met 21 jaar zijn we ook heel blij. Dertig jaar lang is er niets aan deze wet gewijzigd en wij krijgen dit voor elkaar."

Een belangrijke stap, zegt hij. Dagelijks hoort hij verhalen van jongeren die door een karig loontje amper rondkomen. "Ik ken iemand van 21 die bij een tankstation een nulurencontract heeft. Hij weet nooit hoeveel hij aan het eind van de maand aan salaris zal ontvangen. De ene keer is het 200 euro, de andere 500. Het jeugdloon drukt ook nog eens zijn uurtarief, waardoor hij soms vijf dagen in de week noodles eet omdat ander eten te duur is."

Voortaan gaat ook die tankstationbediende erop vooruit. Maar volgens het Centraal Planbureau doet dat de Nederlandse economie niet per se goed. In een onderzoek uit 2016 rekent de dienst uit dat de wijzigingen zo'n 15.000 jongeren hun baan zal kosten. Omdat ze voor werkgevers te prijzig zijn. Angst die nergens voor nodig is, zegt Meijer. "In Groot-Brittannië en Duitsland is het jeugdloon al afgeschaft. Daar nam de jeugdwerkloosheid ook niet toe." Hij ziet juist voordelen voor de economie: "Door extra loon gaat de koopkracht van jongeren erop vooruit en hebben ze meer te besteden."