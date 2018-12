Geen milieu, wel maatschappelijk onbehagen in kersttoespraak Willem-Alexander

Hij begon met een persoonlijke inleiding. Hoe beleeft u deze kerst?, luidde zijn retorische vraag. “Misschien zijn dit juist moeilijke dagen omdat u zich eenzaam voelt. Of omdat u iemand verschrikkelijk mist die u zielsgraag bij u had gehad. Mijn vrouw en ik weten wat u doormaakt.” Daarmee verwees de koning onder meer naar het verlies door zelfdoding van de jongere zuster van koningin Máxima eerder dit jaar.

Het kerstfeest doet een beroep op ons geloof, in religieus opzicht, maar ook, zo zei de koning, op het geloof in onszelf, in elkaar en in een gelukkige en vreedzame toekomst. “Het is niet altijd makkelijk dat geloof vast te houden. Wie het nieuws volgt, zakt de moed soms in de schoenen.”

Daarop vroeg hij zich af: ‘zou het niet kunnen dat we onze eigen rol onderschatten?’.

De Nederlandse norm is dat we oog hebben voor elkaar en het gedeelde belang. (...) Deze norm mogen we nooit laten vervagen. Ze is van onschatbare waarde. Koning Willem-Alexander

Hij verwees naar de Universele verklaring van de rechten van de mens en de drijvende kracht erachter: Eleanor Roosevelt. Hij herhaalde haar woorden: ‘Waar beginnen mensenrechten? Op plekken dicht bij huis, zó dichtbij en zó klein dat ze op geen enkele kaart zichtbaar zijn.’ Eleanor Roosevelt legde een direct verband tussen de straat waarin we wonen en de grote wereld, legde de koning uit. “Vrijheid, gelijkheid en eerlijke kansen voor iedereen zijn óók afhankelijk van de manier waarop wij dagelijks met elkaar omgaan. Een leven zonder angst en onverschilligheid wordt niet alleen bepaald aan verre vergadertafels, hoe onmisbaar die ook zijn. Daar gaan we gelukkig ook zelf over. We zijn minder machteloos dan we denken.”

Rode draad Actieve burgers krijgen veel voor elkaar, is de indruk die de koning ook op zijn werkbezoeken door het hele land krijgt. Samenwerken ondanks verschillen, daarin ligt de rode draad door de Nederlandse geschiedenis. “De Nederlandse norm is dat we oog hebben voor elkaar en het gedeelde belang. Dat we samenwerken en geven en nemen. Deze norm mogen we nooit laten vervagen. Ze is van onschatbare waarde en leidt steeds weer tot fantastische nieuwe initiatieven.” Een mooie toekomst is mogelijk zo de koning, ‘mits we het geloof in onszelf en in elkaar vasthouden!’ Wie had gehoopt dat de koning net als zijn moeder in 1988 een vlammend betoog over de klimaatproblemen en de opwarming van de aarde zou houden, werd teleurgesteld. Het milieuprobleem werd in deze kersttoespraak niet genoemd.

Pieter Verhoeve, voorzitter van de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen “De koning sprak subtiel, verfijnd en positief. De kersttoespraak is een belangrijke traditie voor honderdduizenden Nederlanders, dit verhaal doet er toe. Het zat zo knap in elkaar. Hij valt meteen met de deur in huis en spreekt de kijker direct aan: hoe viert u dit jaar kerst? Bam. En dan meteen over mensen die je ontvallen zijn en die je mist, subtiel, want hij verwijst naar het plotselinge sterven van de jongere zus Inés van de koningin en naar zijn eigen broer Friso die als gevolg van een skiongeluk overleden is. Maar zonder ze te noemen. Zo haalt hij de mensen heel dichtbij, knap. “En dan dat hij trots is op Nederland en meteen daaraan toevoegen: dat is aan u te danken. Je hebt als kijker en luisteraar het gevoel dat hij zich in je verplaatst. “Dit was zijn zesde toespraak, ook de kortste tot nog toe, iets van 7 minuten. De choreografie was anders dan vorige jaren, ook doordat het is opgenomen in de bibliotheek van Paleis Noordeinde. Maar hij zat, waar hij vorige jaren stond. Alleen in zijn eerste kersttoespraak zat hij ook. En bij een nieuw onderwerp, of een andere alinea, ging hij verzitten, dat geeft dan weer een ander perspectief. Rustig, maar ook speels, knappe choreografie. “Het is heel anders dan onder zijn moeder, zij zat altijd en was veel verhevener, somberder ook vaak. Haar stevige woorden over het milieuprobleem gaven nog wel eens botsingen met parlementariërs. Dat verwacht ik nu niet. Hij zei geen woord over het klimaat of de hertendiscussie of brexit of de zomerdroogte. Maar hij noemde wel het maatschappelijke onbehagen, door te verwijzen naar het gevoel van machteloosheid dat veel mensen hebben. Ik zie daar een verwijzing naar de gele hesjes in, zeker. En vervolgens zegt hij dan: drijf tegenstellingen niet op de spits, maar ga samenwerken. Het is allemaal niet expliciet, echt subtiel, maar dat zei ik al.”

Arendo Joustra, journalist, hoofdredacteur Elsevier, schreef inleiding bij een bundel met de 33 kersttoespraken van voormalig koningin Beatrix “Wat mij opviel was allereerst de locatie: Paleis Noordeinde, waar het de vorige keren op zijn woonplek Villa Eikenhorst was. Maar hij gaat een dezer dagen verhuizen naar paleis Huis ten Bosch, dus best logisch dat nu de bibliotheek van Noordeinde was gekozen. Verder zat hij weer op een stoel, waar hij vorige keren stond en een beetje onhandig met zijn handen bewoog. Nu ging dat beter. Er was geen kerstboom op de achtergrond, misschien volgend jaar wel weer, als het op Paleis Huis ten Bosch zal zijn, neem ik aan. “In een interview lang geleden heeft hij gezegd dat hij eerder in de voetsporen van zijn grootmoeder Juliana zou treden qua stijl dan die van zijn moeder. Dat zie je wel. De toespraak is van een vrij laag abstractieniveau, heel anders dan bij zijn moeder. Hij is veel concreter, noemt werkbezoeken, dat deed zijn moeder niet zo. Zij was somberder en majesteitelijker. Net als zijn grootmoeder Juliana probeert Willem-Alexander gewoner te zijn, nuchter, praktisch. Je ziet het in zijn taalgebruik terug. En hij verwees naar Eleanor Roosevelt, een van de idolen van zijn grootmoeder. “Verder bedankte hij de burgers, waar hij het andere keren meer over ‘ons’ had, dat viel mij ook op. Hij noemde Nederland als een van de beste plekken ter wereld. “Dit is geen politieke tekst, hij vermijdt duidelijk politiek gevoelige kwesties, dat is heel verstandig. Zijn missie is en blijft verbinden, vertegenwoordigen en aanmoedigen, heeft hij bij zijn aantreden gezegd. Dat houdt hij goed vol. Dit keer ging zijn toespraak vooral over dat eerste: verbinden.”

