Geen leraar beschikbaar? Dan een onbevoegde kunstenaar voor de klas

Het ministerie van onderwijs benadrukt dat een dergelijke oplossing alleen tijdelijk en in geval van nood moet worden ingezet. Het is ‘op lange termijn vaak niet ideaal’, erkent de minister. “Maar het heeft geen zin om naar scholen te wijzen die met de rug tegen de muur staan. Schoolleiders doen hun uiterste best om iedere dag voldoende en goede leraren voor de klas te krijgen. Dat is soms een flinke opgave. Het helpt niet als we vanuit Den Haag alleen maar vertellen wat er níet mag.”

Lees verder na de advertentie

Het kabinet moet structurele maatregelen nemen. Dit is gewoon geen onderwijs! Algemene Onderwijsbond

De Algemene Onderwijsbond (Aob) reageert verbolgen op deze ‘handreiking’ uit Den Haag. “Ik vind het echt onbegrijpelijk”, zegt voorzitter Liesbeth Verheggen geagiteerd. “Wij zijn best bereid om mee te werken aan lapmiddelen. Maar dit is geen lapmiddel meer. Het kabinet moet structurele maatregelen nemen. Dit is gewoon geen onderwijs!”

Ze is bang dat er op deze manier veel structureler onbevoegde mensen voor de klas komen te staan dan de minister beoogt. “Het mag alleen bij overmacht", zegt Verheggen. “Maar wie bepaalt wat overmacht is? Je haalt een onbevoegd persoon niet zomaar voor een uurtje de klas binnen. Ik word er enorm cynisch van. In plaats van het in samenwerking te zoeken, legt de minister de verantwoordelijkheid weer terug bij de individuele scholen.”

Ouders voor de klas Door het lerarentekort gebeurt het in de praktijk al geregeld dat er onbevoegde mensen - zoals onderwijsassistenten of zelfs ouders - voor de klas staan. Precieze cijfers zijn er niet, omdat het meestal gaat om een tijdelijke vervanging bij ziekte of verlof. Maar de Onderwijsinspectie signaleert dit steeds vaker, bleek vorige maand bij navraag van Trouw. De inspectie gaf scholen eerder dit jaar al wat extra speling door ze zes weken de tijd te gunnen om een ‘situatie op te lossen die niet aan de eisen voldoet’, zoals een onbevoegd persoon voor de klas. Dat waren voorheen twee weken. Ook die termijn van zes weken lijkt Den Haag nu los te laten, aangezien in de handreiking enkel omfloerste termen staan als ‘tijdelijk’ en ‘als de nood echt hoog is’. Het gebaar is bedoeld om scholen meer ademruimte te geven, maar valt ook bij CNV Onderwijs niet in goede aarde. “Aan de ene kant is het nu duidelijk wat wel en niet mag. Dat is fijn voor de scholen”, zegt voorzitter Loek Schueler. “Anderzijds is dit een noodmaatregel die ervoor zorgt dat de kwaliteit van onderwijs de komende tijd niet gegarandeerd kan worden. Dat willen onze leden niet en dat doet pijn.” De Aob denkt bovendien dat de leraren die wél bevoegd zijn het hierdoor alleen maar drukker krijgen. “Want als er iemand voor de klas staat die niet bevoegd is, reken dan maar dat de andere leraren een extra oogje in het zeil zullen houden.”