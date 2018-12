Geen land opent de haven voor migrantenschip Sea Watch 3

Tot nu toe heeft geen land toegezegd de migranten die bij de kust van Libië werden gered, op te zullen vangen. Italië laat geen schepen van ngo’s meer toe in zijn havens.

De Sea Watch 3, die onder Nederlandse vlag vaart, dobbert al dagen tussen Libië en Malta, zegt persvoorlichter Ruben Neugebauer van de Duitse hulporganisatie. Er wordt gepraat met de Nederlandse en Duitse autoriteiten, maar een oplossing is nog niet in zicht.

“De situatie op het schip is stabiel, al beginnen de voorraden wel op te raken en worden mensen ook nerveus omdat ze niet weten wanneer ze voet aan wal kunnen zetten”, vertelt Neugebauer. Onder de geredde migranten zijn zes minderjarigen, drie van hen zonder begeleiding.

Samen kerstmis gevierd

“Met zeventien verschillende nationaliteiten en diverse religieuze achtergronden aan boord, hebben ze Kerst gevierd en tradities met elkaar gedeeld.” Een ander reddingsschip, Open Arms, dat afgelopen weekend ruim driehonderd mensen uit de Middellandse Zee redde, is op weg naar Spanje. De twee hulporganisaties hebben zich samen met Mediterranea verenigd in de coalitie United4Med om zo hun krachten te bundelen. Eerder deze maand liet Artsen zonder Grenzen weten te stoppen met reddingsacties op zee. Onder meer de zoektocht naar een nieuwe vlag, en rechtszaken tegen bemanningsleden noodzaakten de hulporganisatie het schip de Aquarius in de haven te houden.

Afgelopen jaar verdronken meer dan tweeduizend mensen in de Middellandse Zee. Donderdag kreeg Sea Watch een melding van het maritiem coördinatiecentrum in Rome dat er een rubberboot met 75 opvarenden in nood was, zegt Neugebauer. “Maar de boot is vooralsnog niet gevonden.”