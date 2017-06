Geen huldiging voor Ajax-vrouwen, dan maar voor Oranje?

(Tekst loopt door onder tweet)

De initiatiefnemers vonden het cru dat de mannen van Ajax bij een eventueel kampioenschap op het Museumplein gehuldigd zouden worden, terwijl er voor de succesvolle vrouwen geen publieke festiviteiten waren georganiseerd. Er kan best een mooie plek gevonden worden in Amsterdam, viel te lezen. Ok, het Museumplein was wellicht iets te groot, maar het Mr. Visserplein, het Amstelveld of het Leidseplein zouden goede locaties zijn.

Vrouwelijke topsporters manifesteren zich steeds vaker, wat weer aandacht met zich meebrengt

De sekse-ongelijkheid tussen mannelijke en vrouwelijke topsporters was deze maand eerder ook al een thema. Kort na de Giro-winst van Tom Dumoulin vielen veel mensen over de bewering dat de Limburger de eerste Nederlander was die de Ronde van Italië had gewonnen. Daarbij werd namelijk voorbijgegaan aan het feit dat bij Marianne Vos en Anna van der Breggen de trofee van de Giro Rosa al op de schouw staat.

Marianne Vos werd afgelopen week meerdere malen gevraagd wat ze daar nu van vond. Op Instagram schreef ze een reactie. Van de wielrenster hoeft haar prestatie niet naast die van Dumoulin te worden gelegd, hoe goed mensen dat ook bedoelen. Vergelijken is volgens haar toch een 'haast onmogelijke klus'.

Vos is het inmiddels gewend dat ze soms wordt 'vergeten'. Want vrouwelijke topsporters worden nog steeds structureel ondergewaardeerd in media-aandacht, concludeerde het Mulier Instituut vorig jaar in een onderzoek dat werd gehouden in opdracht van het ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport.

Ook gaat overheidsgeld 'voor de sport' vaker naar jongens en mannen dan naar vrouwen.

Er zijn wel veel positieve ontwikkelingen als het gaat om gelijke kansen voor mannen en vrouwen, aldus het Mulier Instituut. En dat klopt: vrouwelijke topsporters manifesteren zich steeds vaker, wat weer aandacht met zich meebrengt. Het helpt bovendien als vrouwen en mannen gelijktijdig op dezelfde plek sporten. Het schaatsen is er een goed voorbeeld van. Ireen Wüst is even bekend als Sven Kramer.

Ook in het wielrennen worden stappen gemaakt. Er zijn vrouwenkoersen die op hetzelfde moment worden gehouden als de mannenwedstrijd. Denk aan bijvoorbeeld aan de Ardense voorjaarsklassiekers, die Anna van der Breggen allemaal won.

Aspecten van sekse-ongelijkheid blijven er wel nog steeds, maar zijn minder expliciet dan vroeger, aldus het Mulier Instituut. In sportorganisaties zijn aan de top minder vrouwen dan mannen. Dat heeft weer invloed op besluitvorming. Ook gaat overheidsgeld 'voor de sport' vaker naar jongens en mannen dan naar meisjes en vrouwen. Daar alert op blijven, is wenselijk, aldus het Mulier Instituut.

Daar hebben de Ajax-vrouwen momenteel niets aan. Een huldiging zit er niet in, zei locoburgemeester van Amsterdam Kajsa Ollongren gisteren. Belangrijk was volgens Ollongren wel dat het moment naderbij komt dat een huldiging tot de mogelijkheden behoort. Want voor voor de snelst groeiende tak in het voetbal komt steeds meer aandacht, zei ze.

Mogelijk moet een beslissing eerdaags volgen. Want stel, het Nederlands vrouwenelftal wint volgende maand het EK vrouwenvoetbal, dat in Breda, Tilburg, Rotterdam, Utrecht, Doetinchem, Deventer en Enschede wordt gehouden. Gaan we dan wel naar het Museumplein?

