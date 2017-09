Geen huis, geen water, wel hoop

De heuvels rond Pelican Bay waren twee weken geleden bedekt met een prachtig groen tapijt. Nu lijkt het of er een verwoestende bosbrand heeft gewoed, maar het was Irma. De krachtige orkaan rukte werkelijk alle blaadjes van de bomen, zodat hele velden met grauwe staketsels overbleven en alle kleur verdween.

Volgend seizoen komen die vanzelf terug, maar wat Irma met de kruinen deed, gebeurde in de bewoonde wereld net zo. Weggerukt zijn de daken, de muren, auto’s zijn opgepakt en weggesmeten. Irma greep woning na woning, straat na straat, wijk na wijk, het héle eiland. De slierten met puin houden maar niet op. Het is niet voor te stellen.

Puin

De weg naar Philipsburg is vrijgemaakt en de inwoners brengen zo goed en kwaad als het kan afval naar buiten. In de bermen ontstaan metershoge bergen van puin, golfplaat en hout, die op enkele plekken door een eenzame shovel worden weggehaald. Het is te veel, het is te groot. Toch moet dat afval weg, om in de verzengende hitte stank en ziekten te voorkomen.

Waar moeten de Sint-Maartenaren beginnen? Wat doe je als je je huis kwijt bent, je baan en dus je geld? Dan ga je net als Lionel Hally op een muurtje zitten en steekt een van de laatste sigaretten op. “Ik ben visser, maar mijn boot is gezonken. Mijn huis ging de lucht in. Ik ben blij dat ik leef, dat ik bij deze vriend mag wonen en op zijn muurtje mag zitten. Verder hoop ik vooral, op werk.” Die houding hebben veel slachtoffers. Zijn ze in shock? Of is het juist hun kracht het lot te accepteren en maar te beginnen met de schoonmaak van hun perceeltje en te hopen op betere jaren?

Op slechts een paar plekken is er een paar uur elektriciteit. Een enkeling heeft een generator te pakken en vult die met benzine uit een van de honderden vernietigde jachten. Zo kan hij een koelkast, oven of magnetron laten draaien en direct een handeltje beginnen.