Geen handelsakkoord VS-China, Trump verhoogt nu alle invoertarieven

Eerder op de dag gingen de invoerrechten op 200 miljard dollar aan Chinese import al omhoog. Die heffingen bedragen nu 25 in plaats van 10 procent. Het Chinese ministerie van Handel kondigde daarop “noodzakelijke tegenmaatregelen” aan, zonder echter details bekend te maken.

De procedure om de invoerrechten op de overige Chinese import te verhogen moet maandag van start gaan. “De president heeft ons opdracht gegeven om de procedure te starten om de invoerrechten op nagenoeg de volledige resterende import uit China te verhogen. Dat komt neer op ongeveer 300 miljard dollar”, zegt Lighthizer.

De VS en China praten sinds donderdag in Washington over hoe ze de al maanden slepende handelsoorlog kunnen beëindigen. Maar de Chinese delegatieleider, vicepremier Liu He verliet de besprekingen met de Amerikaanse minister van Financiën Steve Mnuchin en handelsgezant Lighthizer vrijdag al na negentig minuten.

De Chinese vicepremier Liu He (links) neemt afscheid van de Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin (midden) en handelsgezant van de VS Robert Lighthizer (rechts) na de handelsbesprekingen van vrijdag. © AFP

Een medewerker van het Witte Huis bevestigde tegen persbureau AP dat de besprekingen van vrijdag zijn beëindigd, maar kon niet zeggen of ze later nog worden hervat.

Hu Xijin, hoofdredacteur van de Chinese krant Global Times schreef op twitter dat “de gesprekken niet beëindigd zijn. Beide partijen vinden de gesprekken constructief. Ze zullen elkaar opnieuw ontmoeten in Peking”, aldus Xijin, die “een gezaghebbende bron” citeerde.

Trump: geen haast Trump schreef vrijdag op twitter dat er “open en constructieve gesprekken” met China worden gevoerd en dat de verhoging op de invoerrechten “wel of niet kan worden teruggedraaid, afhankelijk van wat er bij toekomstige onderhandelingen gebeurt”.

