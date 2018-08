Geen grap: Poetin benoemt actieheld Steven Seagal tot Amerika-gezant

Volgens het Kremlin gaat Seagal zich in zijn nieuwe, onbetaalde functie richten op ‘humanitaire zaken, inclusief cultuur, kunst, en publieks- en jeugduitwisselingen.”

Seagal verwierf zijn bekendheid in de jaren negentig toen hij in films gebouwen opblies en schurken ombracht.

Seagal (66) is acteur, muzikant, producent, en vechtsportkunstenaar. Hij verwierf zijn roem vooral in de jaren negentig toen hij in een reeks films gebouwen opblies en schurken ombracht. Seagal is een bewonderaar van Poetin, die hij prijst als ‘een van de grootste wereldleiders.’

Lachen of huilen Serieuze waarnemers wisten afgelopen weekend niet of ze nou moesten lachen of huilen om de benoeming. Maar Seagal, wiens grootmoeder werd geboren in Vladivostok, verklaarde tegenover de Russische tv-zender RT dat hij trots is. “Ik heb altijd de sterke wens gehad om te doen wat ik kan om de Amerikaans-Russische relatie te verbeteren. Ik ben heel dankbaar dat ik nu de kans krijg om dat ook officieel te gaan doen.”

