Geen finale voor handbalsters na Franse invasie

De ploeg van Helle Thomsen rest zondag in Parijs de strijd om het brons tegen Roemenië. Met de finale tussen het gastland en Rusland krijgt het Europees kampioenschap een reprise van de olympische eindstrijd in Rio. Toen ging de winst naar de Russische vrouwen.

In een sfeervol sportpaleis Bercy in Parijs lieten de Nederlandse speelsters zich aanvankelijk niet intimideren door het lawaai dat de overwegend 12.000 Franse toeschouwers produceerden. Ook raakten ze niet van slag toen Frankrijk in de heksenketel een voorsprong van vier treffers nam (10-6). Opvallend in die fase was dat Tess Wester geen antwoord had op de Franse schoten. Ze keerde slechts een van de tien schoten en werd daarna vervangen door Rinka Duijndam.

Na rust (11-8) keerde Nederland helemaal terug. Het werd gelijk (14-14), maar daarna kostte een slordige periode het uitzicht op een goed resultaat. De ervaren Franse ploeg, met vier speelsters met ruim tweehonderd interlands, profiteerde. Het verschil liep op tot vijf en die marge gaf Frankrijk niet meer uit handen. Uiteindelijk ging de winst met 27-21 naar het gastland en brak het feest in het bruisende sportpaleis los.

Positief voor Nederland was de rentree van Nycke Groot. Eindelijk was de aanvoerder voldoende hersteld van de tik op het hoofd in de groepswedstrijd tegen Roemenië. Met Groot, door de Franse bondscoach Olivier Krumbholz een van de meest complete speelsters van de wereld genoemd, keerde de snelheid terug in de ploeg. Waar de aanvallen tegen Noorwegen en Duitsland aarzelend werden ingezet, daar werd nu onder leiding van Groot direct de weg naar het Franse doel ingezet.

Opvallend was ook de inbreng van Angela Malestein. De rechterhoekspeelster was voor het vorige duel met Duitsland uit de selectie gezet, nadat ze tegen Noorwegen bij een ruime achterstand een bijzonder ongelukkige indruk maakte. Gisteren kreeg ze een nieuwe kans van Thomsen en die greep ze met beide handen aan. Ze speelde gretig, agressief en was voor rust goed voor vier doelpunten, een meer dan Groot.

Maar ook Groot kon de Franse invasie in de tweede helft niet keren. De Fransen waren zichtbaar fitter en dat zou te maken kunnen hebben met het speelschema. Waar Nederland vóór de finale drie wedstrijden in vier dagen moest spelen, daar mocht Frankrijk de drie duels in zeven dagen afwerken. In de slotfase raakte Nederland Martine Smeets en Jessy Kramer kwijt met blessures. Het is onzeker of ze morgen kunnen meedoen tegen Roemenië, dat in de groepsfase met 29-24 werd verslagen.

Een vooralsnog schrale troost voor het mislopen van de finale is de zekerheid dat Nederland, ongeacht het resultaat van morgen tegen Roemenië, verzekerd is van deelname aan het WK van volgend jaar in Japan. Zoals gebruikelijk krijgen de beste drie landen van het EK een ticket voor de mondiale titelstrijd. Omdat Frankrijk als regerend wereldkampioen sowieso naar het WK mag, zijn Rusland, Nederland en Roemenië gevrijwaard van het spelen van play-offs.