Geen extra tijd voor biedingsbericht PPG

Dat maakte het Amerikaanse verf- en chemiebedrijf dinsdagavond laat bekend. Het liet verder weten dat het nog altijd alle opties bestudeert ten aanzien van AkzoNobel, dat al drie overnamevoorstellen van PPG resoluut van de hand heeft gewezen.



De Amerikanen hadden om extra tijd gevraagd, mede omdat de Ondernemingskamer in Amsterdam pas maandag uitspraak deed in een zaak die investeerder Elliott had aangespannen tegen AkzoNobel. De aandeelhouder wilde via de gang naar de rechter uiteindelijk gesprekken afdwingen tussen PPG en AkzoNobel. Maar de Ondernemingskamer stelde het bedrijf in het gelijk.



Als PPG besluit geen concept voor een formeel overnamebod in te dienen bij de AFM, mag het de komende zes maanden geen nieuwe toenaderingspoging doen. Doet het bedrijf dat wel voor de gestelde deadline, dan zet het daarmee een eerste stap richting een vijandig bod op zijn grootste concurrent.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.