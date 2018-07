Geen eindmusical, maar een eindfilm

Voor achtstegroepers is het is de tijd van knikkende knieën en het gehannes in de coulissen. Beter bekend als: de eindmusical. Maar voor scholen die de spanning niet aankunnen, die gewoon eens zin hebben in iets anders of de prestaties van hun leerlingen vereeuwigd willen zien, is er nu de eindfilm. Scholen kunnen bij bedrijfjes scripts kopen, montage en eventueel een regisseur.