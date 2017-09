Geen duikles meer maar wrakken bergen

Het is dat de gevolgen van de orkaan Irma zo verschrikkelijk zijn, maar het avontuur van Henny en Helmie Franken uit het Brabantse Esch zou een geweldige aflevering van ‘Ik vertrek’ zijn. Dat zeggen ze tenminste zelf. Lachend.

Lees verder na de advertentie

Hoe moet in deze wereld ooit nog een welgestelde toerist verschijnen? Toch gaat dat gebeuren, zegt Henny, daarvan is hij overtuigd.

Vijf jaar geleden vertrokken ze naar Sint-Maarten om het bedrijf The Scuba Shop te beginnen. Hij (25 jaar werkzaam in de wegenbouw) en zij (verpleegkundige) wilden zogezegd van hun hobby hun werk maken. Dat lukte vrij aardig. “We stonden ooit op die berg daar”, zegt Henny, terwijl hij op Sentry Hill wijst. “En toen besloten we: in díe baai willen we onze eigen duikschool. Op de plek waar hij nu staat. En zo ging het. Wisten zij veel dat er vijf jaar later een orkaan van de categorie 5 precies over deze baai zou razen.

Ze hebben veel meegemaakt, de afgelopen dagen. Helmie: “De zee was zo woest en leek zo dichtbij te komen. Met nadruk op leek, want dat kwam omdat de toppen van de palmbomen ervoor waren afgeknakt. Maar zó woest.” En dat geluid. Dagenlang raasde het.

We gaan door Samen met hun nichtje Britt en hun enige personeelslid Helmer hebben ze nadat ze de schade hadden opgenomen één korte vergadering gehouden waarbij ze elkaar diep in de ogen keken. “Gaan we door, of laten we het hierbij?”, vroegen ze zich af. “En we gaan door”, zegt Helmie. Henny: “Schouders er onder.” Maar waaronder? Hun bedrijf bestaat niet meer. De steigers zijn compleet weggeslagen, een van de twee boten ligt erbij alsof hij door een reuze-nijptang is beetgepakt, en van de houten shop is weinig meer over. Maar het grootste gemis vormen toch wel de rijke Amerikaanse klanten die hier voorlopig niet meer zullen aanmeren. Op de boulevard waar voorheen de rijken hun bolides showden, rijdt nu niet één auto meer die níet beschadigd is

Pieremachochel-optocht van beschadigd blik “Je had het hier vorige week nog moeten zien”, probeert Henny nog. “De heuvels waren prachtig groen.” Orkaan Irma heeft werkelijk alle bladeren meegenomen waardoor het lijkt alsof er aan de overkant een enorme bosbrand heeft gewoed. En dan het straatbeeld. Op de boulevard waar voorheen de rijken hun bolides showden, rijdt nu niet één auto meer die níet beschadigd is. Heeft Irma ze niet op hun kant gezet, dan deed het rondvliegend puin de rest. Het verkeer tussen de luchthaven en het centrum van hoofdstad Philipsburg is één grote pieremachochel-optocht van beschadigd blik. Wat rijdt, dat rijdt, ook al heeft de helft geen achterruit meer. Een plastic zak doet wonderen. Hoe moet in deze wereld ooit nog een welgestelde toerist verschijnen? Toch gaat dat gebeuren, zegt Henny, daarvan is hij overtuigd. Deze baai is zo mooi blauw, en de heuvels worden weer groen. Dat rijdende blik wordt vervangen, en de huizen en restaurants weer opgebouwd. Ook zijn duikschool. “We helpen elkaar hier, en ik ben een hele goede duiker. Ze hebben me al gevraagd of ik al die wrakken hier op de bodem wil inspecteren en klaar wil maken voor berging. Irma nam werk weg, ook het onze, maar schiep ook nieuwe kansen.”

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.