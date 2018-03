Geen betere adviseur dan een tv-zeur, moet Trump denken

Hoe erg dat is, staat nog te bezien. Beroemd was diGenova vooral bij kijkers naar de rechtse zender Fox News, waar hij Trump verdedigde op een manier die zelfs daar niet veel commentatoren voor hun rekening wilden nemen. Volgens diGenova is het hele onderzoek van Mueller een politiek complot. Dat Trump of zijn medewerkers bewust hulp zouden hebben aangenomen van de Russen tijdens de presidentsverkiezingen, en het onderzoek daarnaar illegaal hebben gehinderd, is volgens hem allemaal verzonnen met als expliciet doel hem zo snel mogelijk uit het Witte Huis te verwijderen. Dat zal Trump als muziek in de oren hebben geklonken, maar het is de vraag of een advocaat met die houding vruchtbaar kan onderhandelen met Mueller.

En dat zou diGenova hebben moeten doen, want de advocaat die daar tot nu toe het voortouw in nam, John Dowd, heeft donderdag zijn opdracht ingeleverd. Hij had moeten vaststellen dat de president niet naar zijn adviezen luisterde. En via zijn tweets was begonnen het Mueller-onderzoek aan te vallen en te klagen dat de speciale aanklager alleen maar Democraten had aangenomen.

Tijdens zijn dagelijkse, urenlange ochtendsessies voor de televisie voelde Trump zich kennelijk getroost door de enthousiaste verdediging die diGenova ten beste gaf

Getroost Dat laatste is niet waar, en Mueller zelf is een doorgewinterde Republikein, maar het tekent de frustratie en de angst van de president voor wat er allemaal op hem af kan komen. Tijdens zijn dagelijkse, urenlange ochtendsessies voor de televisie voelde Trump zich kennelijk getroost door de enthousiaste verdediging die diGenova ten beste gaf, en vorige week kondigde hij dan ook aan dat die in zijn team kwam. Maar helaas, diGenova heeft al andere klanten, lagere goden uit het Witte Huis, die met Mueller te maken hebben en daarbij mogelijk verklaringen gaan afleggen die niet in het belang van Trump zijn. De regels verbieden hem dan ook de president te gaan vertegenwoordigen. De vraag is, wie dat nog wel kan doen. Van twee andere advocaten van Trump, Ty Cobb en Jay Sekulow, is de laatste tijd niet veel vernomen. Prominente advocatenkantoren staan duidelijk niet te springen om Donald Trump als klant te krijgen. Tekst loopt door onder de afbeelding Larry Kudlow, een oud-bankier en economisch commentator voor tv-zender CNBC, werd onlangs door president Trump toegevoegd aan zijn staf als economisch adviseur. © AP Niemand moet daarom verbaasd staan als hij de volgende kandidaat ook weer via het tv-scherm vindt. Dat heeft hij immers de afgelopen weken ook met andere topfuncties gedaan. Als opvolger van zijn economische adviseur Gary Cohn koos hij voor Larry Kudlow, een economisch commentator van tv-zender CNBC. Kudlow heeft een verleden als bankier, niet als econoom. En hij is zelfs net zo min als Cohn geporteerd van het protectionistische beleid dat Trump heeft ingezet met zijn invoerrechten voor staal en aluminium en voor Chinese producten. Maar kennelijk wijken al dat soort overwegingen voor de indruk die iemand op Trump maakte als 'pratend hoofd' in een nieuwsprogramma. De vraag is hoe lang deze adviseurs het bij de president uithouden als ze niet meer voor de vuist weg commentaar geven op de televisie, maar in het Oval Office moeten zeggen wat hij wel of niet moet doen