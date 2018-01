Geen akkoord over begroting, dus ligt Amerikaanse overheid stil

De Senaat heeft geen akkoord kunnen bereiken over de begroting en dus gaat de overheid vanaf middernacht noodgedwongen in shutdown-modus. Een hele avond onderhandelen leverde niets op. De Amerikaanse grondwet bepaalt dat er geen geld mag worden uitgegeven, tenzij er overeenstemming is bereikt over de begrotingswet.

In tegenstelling tot de Senaat had men in het Huis van Afgevaardigden, waar de Republikeinen een ruime meerderheid hebben, wel een akkoord bereikt over een tijdelijke verlenging van de geldstroom. In de Senaat, waar de Republikeinen een nipte meerderheid hebben met 51 op de 100 zetels, lag de situatie moeilijker.

President Donald Trump overlegde vrijdagavond nog met Chuck Schumer, leider van de Democraten. Trump zei op Twitter dat hij een goed gesprek had met de Democratische leider. Schumer voegde daar nog aan toe dat 'beide partijen het ook over een aantal zaken oneens zijn'.

Nick Mulvaney, in de Witte Huis-staf van Trump belast met budgetzaken, zei dat zelfs als er op vrijdag geen akkoord wordt bereikt, het budget alsnog dit weekend zal worden geregeld.