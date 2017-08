Geen aangifte tegen getuige Panama Papers

Trouw en Het Financieele Dagblad berichtten vorige maand dat Guus Poelen, directeur van het Amsterdamse trust- en advieskantoor Infintax, tijdens zijn verhoor mogelijk meineed heeft gepleegd. Hij moest in juni voor de commissie verschijnen. Op het plegen van meineed staat een maximum straf van zes jaar cel.

Poelen en de naam van zijn kantoor komen veelvuldig voor in de ­Panama Papers, de gelekte administratie van het Panamese juridisch advieskantoor Mossack Fonseca. Tegenover de commissie ontkende de man dat Infintax de vaste partner in Nederland was van Mossack Fonseca. Uit de Panama Papers blijkt iets anders. Een samenwerkingsovereenkomst tussen beide bedrijven toont aan dat Infintax vanaf augustus 2014 de officiële zakenpartner was van het Panamese kantoor. Dit wordt bevestigd door de voormalige zakenpartner van Poelen.

Guus Poelen vertelde de Kamercommissie ook dat hij zelf nauwelijks ­zaken heeft gedaan met Mossack Fonseca. Maar zijn naam komt ruim zeshonderd keer voor in de Panama Papers. Een medewerker van Mossack Fonseca beschikte gedurende enige tijd over een e-mailadres dat eindigde op @infintax.com en een door Infintax geregeld appartement in Amsterdam-West.

Een parlementaire enquêtecommissie kan overal vertrouwelijke documenten opvragen. De on­der­vra­gings­com­mis­sie had slechts de beschikking over openbare bronnen.

Geen aangifte De ondervragingscommissie van de Tweede Kamer heeft onderzocht of het klopt dat ‘de heer Poelen zowel zijn eigen rol als die van zijn kantoor in de samenwerking met Mossack Fonseca onder ede – op zijn minst – heeft gebagatelliseerd’. Nijboer en zijn collega’s hebben onder andere advies ingewonnen bij de parlementair advocaat. De commissie ziet te weinig aanknopingspunten om aangifte te doen bij het OM. Nijboer merkt op dat de Panama Papers werden onderzocht door een ondervragingscommissie, wat iets anders is dan een parlementaire enquêtecommissie. Die laatste kan overal vertrouwelijke documenten opvragen. Nijboer had slechts de beschikking over openbare bronnen. Het overgrote deel van de administratie van Mossack Fonseca is alleen in handen van journalisten. De commissie-Nijboer heeft geen inzage gehad. Het OM kan zelfstandig besluiten een opsporingsonderzoek te starten om Poelen eventueel te vervolgen. Nijboer wijst op de voormalige Rochdale-topman Hubert Möllenkamp, die in 2015 door het OM is vervolgd voor meineed, gepleegd bij zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties, in 2014. \ Lees meer over de Panama Papers in het dossier Belastingontwijking

