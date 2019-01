Geeft Nederland illegale staatssteun aan Nike?

De Europese Commissie gaat de belastingafspraken tussen de Belastingdienst en Nike nader onderzoeken. De Nederlandse fiscus heeft mogelijk staatssteun verleent aan de Amerikaanse schoenen- en kledingfabrikant, door toe te staan dat een groot deel van de wereldwijde winst onbelast kon worden weggesluisd via Nederland.

Eurocommissaris Vestager van mededinging kondigde het onderzoek zojuist aan via een persbericht. “De Commissie zal de fiscale behandeling van Nike in Nederland nauwgezet onderzoeken en zal nagaan of deze in overeenstemming is met de staatssteunregels van de EU.” Vestager herhaalt dat het niet de bedoeling is dat lidstaten bepaalde bedrijven selectief voordeel verlenen door toestemming te geven voor complexe structuren om de belasting mee te ontwijken.

Nike heeft een regionaal hoofdkantoor in Hilversum, waar de inkomsten van het bedrijf uit vrijwel alle landen buiten de Verenigde Staten binnen komen. Vanuit Hilversum worden grote bedragen aan royalty’s – vergoedingen voor het gebruik van de merknaam en het logo van Nike – overgeboekt naar bekende belastingparadijzen als Bermuda.

Hilversum De Europese Commissie zegt te twijfelen aan de economische onderbouwing van de geldstromen richting de belastingparadijzen. In Hilversum werken meer dan 1000 mensen, terwijl in de dochterondernemingen waar het geld naar toe gaat geen personeel aanwezig is. De vraag rijst waarom het geld dan onbelast uit Nederland mag worden weggesluisd. “In dit stadium is de Commissie bezorgd dat de (…) royaltybetalingen mogelijk niet overeenstemmen met de economische realiteit.” Volgens de Europese Commissie heeft de Nederlandse Belastingdienst zijn goedkeuring gegeven aan de Nike-constructie. Tussen 2006 en 2015 zouden er vijf zogeheten rulings zijn afgegeven, waarin de Belastingdienst goedkeuring geeft aan de betalingen. Twee daarvan zijn momenteel nog geldig, schrijft de Commissie. “

Paradise Papers De structuur van Nike kwam in 2017 aan het licht als gevolg van de publicaties over de zogeheten Paradise Papers. Uit onderzoek van het internationaal consortium van onderzoeksjournalisten ICIJ bleek dat Nike in 2014 zijn belastingstructuur omgooide, om te profiteren van een populaire Nederlandse ontwijkingsroute. Trouw en het FD publiceerden daar in Nederland over. Het onderzoek is een tegenvaller voor de Nederlandse regering, dat juist probeert het imago van fiscale doorvoerhaven van zich af te schudden. Naast Nike onderzoekt de Europese Commissie ook nog mogelijke belastingontwijking van woonwinkelgigant Ikea via Nederland. Dat onderzoek werd in december 2017 aangekondigd, maar is nog niet afgerond. In 2015 oordeelde de Commissie dat Nederland illegale staatssteun had verleend aan koffieketen Starbucks, maar daartegen is de regering in beroep gegaan. Eurocommissaris Vestager laat wel weten bepaalde belastinghervormingen in Nederland te verwelkomen. Staatssecretaris Menno Snel liet recent weten dat bedrijven die geld doorsluizen naar belastingparadijzen geen ruling meer kunnen aanvragen bij de Belastingdienst. Dat betekent niet dat daarmee een einde komt aan Nederland als doorvoerhaven, alleen dat de Belastingdienst er vooraf geen goedkeurend stempel meer op zet.