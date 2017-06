Geef je een vierjarig vriendje evenveel vrijheid als je eigen kind?

Laatst kwam een klasgenootje van mijn vierjarige bij ons spelen, mailt een vader. "Mooi weer, dus ik liet die jongetjes buiten spelen, terwijl ikzelf binnen verder rommelde in het huishouden." Met zijn kleuterzoon heeft hij duidelijke afspraken over hoe ver hij alleen van huis mag. "Dat werkt altijd goed." Toen de vader van het vriendje zijn zoon weer kwam halen, keek hij verschrikt toen hij hoorde dat de jongens ergens buiten speelden en dat ze even moesten kijken of ze op speelplek A waren, 200 meter verder de straat in, of op speelplek B, 300 meter de andere kant op. Zoveel vrijheid kreeg het vriendje thuis niet.

Later vroeg vader zich af of hij zich had moeten verontschuldigen? "Moet ik voorafgaand aan de speelafspraak vragen wat er wel en niet mag, of geldt automatisch dat speelvriendjes bij ons thuis meegaan in onze regels, ook als andere ouders zich misschien afvragen of dat wel verantwoord is?"

Ouders gaan over hun eigen kind, vindt pedagoog Martin van Rooijen. Vader moet inderdaad eerst overleggen. "Ouders hebben mij ook wel eens gezegd dat ze niet wilden dat ik hun dochter in bomen liet klimmen. Ik zeg dan hoe leuk en uitdagend het is. Ik kan proberen ze te overtuigen, meer niet."

Psycholoog en orthopedagoog Louise Berkhout gaat nog een stapje verder. Het hangt volgens haar van de verkeerssituatie af, hoever een kind alleen van huis mag. Maar ook al is het een woonerf, met geen enkele auto, dan nog vindt ze vier jaar te jong. "Een vriendje kan al helemaal niet mee, want je weet niet wat die gewend is."

Kinderen zijn heel verschillend, de een rent achter elke vlinder aan, de ander is voorzichtig. Deze vader kan dénken dat hij duidelijke afspraken heeft gemaakt met zijn kleuter, hij kan er niet van op aan dat die zich eraan houdt, zegt Berkhout. "Je weet nooit hoe vierjarigen op onverwachte situaties reageren. Ze zijn niet weerbaar tegenover volwassenen, hebben nog geen verkeersinzicht. Pas rond zes jaar is een kind oud genoeg voor een blokje om."

Van Rooijen vindt het op zich te prijzen dat deze vader zijn kind vrij laat. De pedagoog was oprichter van diverse bouwspeeltuinen in Utrecht en doet onderzoek naar risicovol spelen aan de universiteit voor humanistiek. Krijgen kinderen de vrijheid, dan leren ze goed met verantwoordelijkheid omgaan en zelf oplossingen bedenken, zegt hij. Een spannende speelomgeving helpt angsten overwinnen.

Vreselijk, al die ouders die hun kind een klimrek of trapje ophelpen

Vroeger Heel veel ouders durven die vrijheid niet aan, merkt Van Rooijen. "Vooral omdat de omgeving ze dan scheef aankijkt. Het gebeurt dat buren aanbellen: weet jij wel dat je kinderen alleen buiten spelen?" Hij mailt een leuk plaatje van een familie uit Midden-Engeland, met de actieradius van vier generaties. Overgrootvader George mocht in 1919 naar een visvijver tien kilometer verderop, lopend en zonder begeleiding. Grootvader Jack mocht in de jaren vijftig nog in z'n eentje naar het bos, twee kilometer verderop. Moeders verste afstand eind jaren zeventig was het zwembad op 800 meter en zoon Ed komt tegenwoordig niet verder dan het eind van zijn straat. Jammer dat de vrijheid zo beknot is, vindt Van Rooijen. "Het verkeer is niet gevaarlijker geworden en de kans dat er iets misgaat niet groter." Wel gaat zijn familievoorbeeld over achtjarigen. Vier is nog wel erg jong, vindt ook Van Rooijen. Maar ook als kleuter mocht hij zelf naar school lopen. "Dat is nu echt niet meer gebruikelijk." Louise Berkhout blijft erbij dat het verkeer wel gevaarlijker is geworden. "Zeker in de steden en met al die bejaarden op e-bikes." Kleine kinderen die vroeger naar de kleuterschool liepen, deden dat volgens haar meestal aan de hand van een oudere broer of zus. Berkhout is groot voorstander van vrij spel. Vijf jaar geleden promoveerde ze op de relaties tussen spel en de psychosociale gezondheid bij jonge kinderen. "Als kinderen langere tijd met hun eigen spel bezig zijn, zonder regels van buitenaf, dan staan ze uiteindelijk sterker. Ze leren dat ze zelf al heel wat aankunnen." Vader moet dus zeker niet naast die kleuters gaan zitten, zich niet bemoeien met wat ze doen. "Al die ouders die hun kind een klimrek of trapje ophelpen", gruwelt Berkhout. "Dan ervaart een kind echt niet hoe hoog zo'n speeltoestel is." Spelen ze aan de overkant of alleen in de tuin, dan is dat prima, meent ze. "Maar vader moet er een oog op houden. Of een oor."

