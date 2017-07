Gedwongen vega in het vliegtuig

Het bedrijf staat zo'n acht miljard euro in de min. Daarbovenop droeg de regering sinds 2012 drie miljard bij. Vergeefs. De 40.000 werknemers hopen op een overname, bijvoorbeeld van het grote Tata Sons, ook actief in IJmuiden, en tevens het bedrijf dat Air India oprichtte en bestierde tot de nationalisatie in 1953.

Sinds het aantreden van premier Narendra Modi voelen minderheden zich meer onder druk staan dan tevoren

Maar wat Nederlandse flexitariërs leuk in de oren klinkt, is in India minder goed gevallen. Daar is het dieet namelijk vaak een bepalend kenmerk van iemands identiteit. De meerderheid is hindoe, en die zijn vaak vegetarisch. Maar sinds het aantreden van premier Narendra Modi en zijn hindoe-nationalistische BJP-partij voelen moslims, atheïsten en andere minderheden zich meer onder druk staan dan tevoren.

Zo is er in bepaalde deelstaten van overheidswege een strijd gaande tegen buffelslachterijen. En juist gisteren veegde de hoogste rechtbank in India een algemeen verbod op de handel in koeien voor de slacht van tafel. De regering van Modi had dat verbod in mei ingevoerd. In het land worden andersdenkenden uitgemaakt voor rundvleeseters en belaagd of vermoord.

Geprikkelde commentaren op de zet van Air India waren dan ook: 'Wat volgt? Alleen Hindi spreken?' Nuchtere reacties zijn dat bezuinigen inderdaad hard nodig is. Maar de één miljoen euro besparing die de vega-maaltijden per jaar oplevert, tja. Gezond voor de passagiers, maar eer het bedrijf zover is, dat duurt nog 8000 jaar.

