Geduld is het nieuwe toverwoord voor Max Verstappen

Als één iemand tegenwoordig de verwachtingen over Max Verstappen tempert, is het Max Verstappen zelf. Al vanaf de eerste race dit jaar zegt hij tegen iedereen die het wil horen dat hij voor plek vijf of zes rijdt. De auto is niet snel genoeg, zegt hij regelmatig. En hij kan niet toveren.

Dit weekend rijdt Verstappen in het Russische Sotsji de vierde race van het seizoen. Vorig jaar was de race in Sotsji de laatste van de negentienjarige Nederlander in het team van Toro Rosso, voordat hij werd overgeheveld naar het snellere Red Bull. Daniil Kvyat vloog eruit, Verstappen kwam erin.

In één klap werd Verstappen naar de podiumplekken gekatapulteerd. Bij zijn debuut in de snellere auto won hij in Spanje (15 mei) zijn eerste en tot nu toe enige Grote Prijs, als jongste coureur ooit. In Monaco schoot hij vervolgens drie keer van de baan, maar hij maakte grote indruk door in de loop van het seizoen nog zes keer op het podium te eindigen.

Hoge verwachtigen

Door zijn onverwachte succes van vorig jaar waren de verwachtingen voor dit seizoen hoog. De term 'wereldkampioen' viel. Verstappens succes werd 'normaal', zegt voormalig Formule 1-coureur Jan Lammers. "Terwijl het zeker geen vanzelfsprekendheid is." Verstappen zelf toonde ook ambitie. "Ik heb een geweldige auto, een geweldig team, dus ik wil alles zo snel mogelijk", zei hij aan het eind van vorig seizoen.

Maar dit seizoen haalt de realiteit de ambitie in. Red Bull is overduidelijk het derde team, achter Mercedes en Ferrari. Het gebrek aan snelheid is evident. Het verschil tussen de winnende Ferrari van Sebastian Vettel en de Red Bull van Verstappen was in de eerste Grote Prijs van het seizoen, in Australië, ruim een seconde per rondje. Verstappen werd er redelijk anoniem vijfde. De auto had te weinig vermogen voor het podium, en te veel om van achteruit bedreigd te worden.

Het talent van Verstappen staat buiten kijf, zegt Lammers. Maar talent alleen repareert niet meteen die seconde. Daarvoor zijn updates van de auto nodig. De belangrijke vernieuwingen voor Verstappens auto staan voor Barcelona (14 mei) en Canada (11 juni) gepland. Lammers heeft er fiducie in dat het gat met de top kan worden gedicht. "Ze zitten nu al op zo'n zeven tiende van die seconde. Halverwege het seizoen begint het pas echt."

Is vijfde worden een stapje terug? Zeker niet, aldus Lammers. Hij pleit voor geduld. "Als hij nu het maximale uit zijn materiaal haalt, is dat goed. Teamgenoot Daniel Ricciardo is het referentiepunt. Ga je sneller, dan is dat mooi. Verder moet hij zijn beurt afwachten. Dat maakt straks de smaak nog zoeter als hij in de toekomst succes heeft."