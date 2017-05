Gedonder in Giethoorn: Chinese vastgoedbeleggers kopen panden op

‘Giethoorn lijkt een enclave van het Aziatische land’, constateerde Trouw-verslaggever Isabel Baneke tijdens een bezoek in 2015. De belangstelling voor het Venetië van het Noorden heeft de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen. Het 2.500 inwoners tellende dorp dat draait op het toerisme verwelkomde in 2014 zo’n 200.000 voornamelijk Aziatische toeristen, voor wie een bezoek aan het dorp vaak onderdeel is van hun Europa-trip.

In eerste instantie was Giethoorn voornamelijk blij met de grote toestroom van vakantiegangers. Vertrektijden bij de bushaltes werden in Chinese tekens weergegeven en buslijn 70, die de toeristen van het nabijgelegen station Steenwijk naar het dorp brengt, dreigde vóór de Aziatische invasie nog te verdwijnen door bezuinigingen.

Varen in Giethoorn. © ANP

Toeristen langer vasthouden Maar inmiddels lijkt er sprake van een regelrechte Aziatische annexatie. Bewonersvereniging Gieters Belang luidt de noodklok nadat zeven huizen in het dorpshart onlangs door een Chinees vastgoedbedrijf zijn opgekocht. Voor één ervan is een vergunning aangevraagd voor een verbouwing tot grootschalige bed & breakfast. Daartegen zijn 21 omwonenden in het geweer gekomen. Zij vinden dat er niet nog meer groepsaccommodaties in het drukste stukje Giethoorn moeten komen, vertellen ze aan De Stentor. De be­wo­ners­ver­e­ni­ging vermoedt ‘groot geld en een financiële constructie’ De Chinese koper zou al hebben aangegeven dat hij de tuin wil vervangen door tegels om onderhoudskosten te besparen, iets wat volgens de belangenvereniging het karakter van het dorp zou schaden. Vijf pas aangekochte woningen zijn terug te voeren op Hsu Lai Yu, de eigenaar van de plaatselijke Chinees. Zijn zoon, die namens hem het woord voert, zegt tegen De Stentor niet te weten of er mede-investeerders vanuit China zijn en of er plannen zijn om nog meer aankopen te doen. Wel erkent hij dat de panden gekocht zijn met het oog op de Chinese toeristenstroom. Hij wil toeristen langer vasthouden en ook buiten het zomerseizoen naar Giethoorn trekken, al geeft hij ook aan er niet ‘alleen maar een toeristendorp’ van te willen maken. Het Gieters Belang is nog niet overtuigd en vermoedt dat er ‘groot geld en een financiële constructie’ achter de recente aankopen zit. Een van de redenen dat Giethoorn zo populair is onder Chinese toeristen is de rust. "Bij ons is het vol van de mensen, we hebben een gigantische populatie. Hier is het zo lekker stil", tekende Baneke twee jaar geleden op uit de mond van een Chinese vrouw. Met die rust zou het binnenkort wel eens kunnen zijn gedaan als steeds meer woonhuizen tot toeristenverblijven worden omgebouwd. Wellicht dat de wal daarmee het schip keert voor de inwoners van Giethoorn.

