Gebruik fiets van de zaak wordt makkelijker

Het zelfverklaarde ‘groenste kabinet ooit’ komt met een nieuw duurzaam plan: in 2020 moeten de regels voor het gebruik van een fiets van de zaak een stuk makkelijker zijn dan nu. De staatssecretarissen Menno Snel (financiën) en Stientje van Veldhoven (infrastructuur) hopen dat meer mensen hierdoor fietsend naar hun werk zullen gaan.

Net als werknemers met een auto van de zaak, moet iedereen met een fiets van de zaak belasting betalen over het privévoordeel van hun vervoersmiddel. Bij automobilisten wordt een vast bedrag bij het salaris opgeteld waarover zij belasting betalen, maar fietsers moeten veel rekenwerk verrichten.

Het kabinet verwacht dat een fiets van de zaak hiermee ook voor niet-wis­kun­di­gen een reële optie wordt

Om de waarde van fietsen buiten werktijd vast te stellen, moet het aantal privé afgelegde kilometers worden vermenigvuldigd met de kilometerprijs van de fiets. Deze kilometerprijs is het bedrag per kilometer aan afschrijving, onderhoud, reparatie, verzekering en eventueel elektriciteit. Makkelijk is anders.

De staatssecretarissen willen ervoor zorgen dat dit optellen en aftrekken vanaf 2020 tot het verleden behoort. Voor fietsers moet dan, net als voor automobilisten, een vaste bijtelling gaan gelden. Het kabinet verwacht dat een fiets van de zaak hiermee ook voor niet-wiskundigen een reële optie wordt.