Gearresteerde topvrouw Huawei klaagt Canada aan

Haar advocaten hebben klachten ingediend tegen de douane en de nationale politie, omdat zij Meng zouden hebben vastgehouden, gefouilleerd en ondervraagd nog voor haar arrestatie op 1 december vorig jaar.

De Canadese douane zou Meng drie uur lang hebben onderworpen aan een zogenaamde routinecontrole, terwijl al besloten was haar te arresteren. Dat zou gebeurd zijn om haar informatie te ontlokken die ze anders niet had gegeven en om haar advocaten buiten de deur te houden.

De aanklacht is een tegenzet in de juridische procedure die tegen Meng loopt. De financieel directeur van Huawei wacht in Vancouver op een beslissing over uitlevering aan de Verenigde Staten. Volgens de Amerikaanse justitie heeft Huawei zich schuldig gemaakt aan overtreding van internationale sancties tegen Iran. Morgen bepaalt de Canadese rechter wanneer de uitzettingsprocedure begint.

China heeft de arrestatie van Meng, de dochter van Huawei-oprichter Ren Zhengfei, scherp veroordeeld. Meng is volgens Peking aangehouden om het succesvolle telecombedrijf dwars te zitten. In een tegenzet werden in China enkele Canadezen gearresteerd, zij zijn gisteren beschuldigd van het stelen van staatsgeheimen.

Huawei bereidt intussen een aanklacht voor tegen de Amerikaanse overheid, meldt The New York Times. Het Chinese telecombedrijf verzet zich tegen zijn uitsluiting door de VS. Dat land vreest spionage door de Chinezen via het aan de staat gelieerde bedrijf, dat een zeer sterke positie heeft in het aanleggen van nieuwe netwerken voor 5G.

De Amerikanen proberen ook andere overheden over te halen om Huawei buiten de deur te houden. Japan, Australië en Nieuw-Zeeland doen dat al, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Nederland twijfelen nog. TROUW

