Gaviria juicht als hij wint, het Franse publiek als Froome valt

Vallen, dat hoort erbij in de eerste week van de Tour de France. Iedereen wil vooraan rijden, maar de Franse wegen zijn niet zo breed dat er geen plek is voor honderdvijftig man naast elkaar Zeker niet als de weg bochtig is, of als er versmallingen volgen.

De eerste etappe, een vlakke rit in de Franse Vendée, kende een opvallende valler aan het eind van de rit, die toen opeens hectisch werd: Chris Froome kwam op het randje van de weg terecht, verloor zijn evenwicht en viel op vijf kilometer voor de finish rechts het gras in. Ternauwernood kon hij een paaltje ontwijken. Hij kwam er goed vanaf, met alleen wat aarde en gras op zijn rechterschouder.

In finishplaats Fontenay-le-Comte ging een gejuich op. Eens te meer een teken dat het Franse publiek Froome een zware drie weken gaat bezorgen, ook al werd de Brit maandag vrijgesproken van dopinggebruik. Zelfs de ploegbus van Sky werd uitgefloten toen die anderhalf uur voor de renners binnenkwamen over de finish reed.

Froome zelf was gelaten over zijn tijdverlies van 52 seconden. Want vallen, dat hoort er dus bij. Bovendien verloren ook Richie Porte, Adam Yates en Nairo Quintana tijd (die laatste brak beide wielen toen hij over een vluchtheuvel reed). Én er zijn nog genoeg kansen om tijd goed te maken, zei Froome, die een interview gaf van nog geen dertig seconden.

Toen Froome dat zei, kon Fernando Gaviria al juichen. De Colombiaan (23) die zijn allereerste Tourrit reed en was aangetrokken door Quick-Step om Marcel Kittel te vervangen, was voor de Tour begon enorm zenuwachtig. Hij moest immers de sprints gaan winnen, zo wist hij al het hele jaar. Dat hij het op rit één al kon afmaken, gaf hem veel opluchting, zei hij. w

Tijdens de rit en 's ochtends aan het ontbijt had hij er niet uitgezien als iemand die stress had, zei Niki Terpstra, zijn ploegmaat en wegkapitein bij de Belgische ploeg. Eigenlijk had hij zenuwachtiger moeten zijn. Maar Quick-Step deed het perfect: zelfs klassementsman Bob Jungels reed nog voor hem op kop. Het gevolg was dat Gaviria drie truien veroverde: de gele, de groene en de witte trui.

Quick-Step zorgde er met hun versnelling voor dat bijvoorbeeld Dylan Groenewegen niet meer in positie kwam om te sprinten. Bovendien bleek Peter Sagen, die tweede werd, niet bij machte om vanuit Gaviria’s achterwiel nog naar voren te komen. De Duitser Marcel Kittel werd derde.

Groenewegen werd uiteindelijk zesde. Voor wie hem morgen wil zoeken, hij rijdt in de witte trui. Die is zogezegd voor Gaviria, maar die draagt het geel al.

