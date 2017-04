Gâteau nantais (sappige rumcake uit Nantes)

Nantes is een lekkere stad hoor, met z'n vis en Muscadet en lentegroenten als worteltjes en veldsla. Maar het beroemdst zijn toch de zoetigheden, gemaakt van de suiker en chocola die sinds de achttiende eeuw vooral via de haven van Nantes Frankrijk binnenkwamen. De firma LU komt ervandaan, u weet wel: van de petit-beurre-koekjes, de scholiertjes met chocola en natuurlijk de Pim's, waar ik al eens een rubriek aan wijdde. De fabriek is intussen verhuisd, maar de stad telt nog altijd tal van chocoladewinkels, met als grote favoriet Gautier, waar ze sinds 1823 ook hét snoepje van Nantes produceren in alle kleuren van de regenboog, de Berlingot.

De oorsprong van al dit zoet is een echter een stuk minder glorieus. De havenstad verwierf namelijk haar weelde en glorie dankzij de commerce triangulaire of driehoekshandel, een eufemistische uitdrukking voor slavenhandel in drie etappes. Vanuit Nantes vertrokken schepen naar Afrika vol westerse producten in ruil voor slaven die vervolgens werden doorverkocht aan plantages in de nieuwe wereld. Vol suiker, cacao, koffie, rum, tabak en katoen keerden de schippers ten slotte weer huiswaarts. Tussen 1704 en 1837 vonden ruim 1700 van dit soort tochten plaats waarbij naar schatting vele honderdduizenden slaven werden gedeporteerd. In de tijd dat Antilliaanse rietsuiker, rum en vanille volop verkrijgbaar waren ontstond de 'gâteau nantais': een smeuïge platte ronde cake, versierd met wit glazuur. Dankzij overvloedig rumgebruik zeer lang houdbaar, wat de zeelui natuurlijk goed uitkwam. Nog altijd wordt hij gemaakt door lokale bakkers, die zich erop voorstaan dat hij wel twee maanden goed blijft, mits niet in de koelkast, maar in een goed afgesloten koektrommel.

En inderdaad. Natuurlijk had ik er een gekocht, om hem vervolgens te vergeten, maar weken later bleek hij nog heerlijk. Dat vroeg natuurlijk om een zelfmaakversie. En al doe ik een scheut minder dan de Nantezen, hij hoort echt met rum, veel rum. Kinderen geeft u maar een koekje van LU.

Zelf maken?

Nodig voor 1 taart (8 punten): • 125 g boter (kamertemperatuur)

• 125 g (fijne) kristalsuiker

• 125 g amandelmeel

• 3 grote eieren (kamertemperatuur)

• 50 ml bruine rum

• 40 g bloem

• 1 theel bakpoeder

• 1 eetl vanille-extract

• 100 g poedersuiker

• Snufje zout

• Wat boter en bloem voor de vorm

Recept: Oven voorverwarmen op 175 °C. Mix de boter en kristalsuiker samen tot een mooi licht ensemble. Mix het amandelmeel erdoor. Klop de eieren los in een kom en giet er dan in porties bij, tot het weer een mooi glad geheel is. Mix 3 eetl van de rum (bewaar de rest) en de vanille erdoor. Zeef bloem, bakpoeder en zout boven de kom en spatel (niet mix!) het er losjes door. Vet een springvorm (Ø 20-22 cm) in met boter en bepoeder met wat bloem. Doe het beslag erin en strijk glad. Bak gaar en goudbruin in de oven in ± 40-45 minuten. Check of een satéprikker er droog uitkomt. Haal uit de oven, prik meteen met diezelfde prikker overal in en kwast in met rum, maar houd 1 volle eetl rum over voor het glazuur. Laat de cake helemaal afkoelen. Meng de poedersuiker met die eetl rum en eventueel nog een drupje water tot een dik vloeibaar glazuur. Verdeel over de cake en laat uitharden.

Tips: • Amandelmeel maakt u makkelijk zelf door blanke (hele of geschaafde) amandelen fijn te malen. • De dag na het bakken is hij het lekkerst. Goed hermetisch afgesloten bewaren. Al zou ik twee maanden bij deze versie niet durven aanbevelen. © Karin Luiten

