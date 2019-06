Gaswinning kan terug naar 12 miljard kuub, maar dat is niet zonder risico’s

Het kabinet wil dat de winning uit het Groningenveld zo snel mogelijk, uiterlijk in 2030, teruggaat naar nul. Het was de bedoeling dat in 2020 nog 16 miljard kuub gas uit de grond zou worden gehaald. Maar de recente aardbeving bij Garrelsweer (2,5 op de schaal van Richter) verhoogt de druk op Wiebes. De beving zorgde voor honderden schademeldingen, Groningers reageerden angstig op de zoveelste aardschok. De Tweede Kamer en het SodM drongen bij de minister aan op snellere afbouw van de gaswinning. 12 miljard kuub is volgens het Staatstoezicht op de Mijnen een aanvaardbaar niveau.

Minister Wiebes zoekt ‘de randen’ op van wat technisch en praktisch mogelijk is

Wiebes wil daar gehoor aan geven, maar geeft ook aan dat dit niet zonder risico is. Hij schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat hij ‘aanvullende maatregelen’ kan nemen om aan die 12 miljard te kunnen komen. Maar daarmee zoekt hij ‘de randen’ op van wat technisch en praktisch mogelijk is. Zo overweegt de minister om meer geïmporteerd gas geschikt te maken voor Nederlandse huishoudens, door dit te mengen met stikstof. Dit ‘pseudo-Groningengas’, zoals Wiebes het noemt, zou ook gebruikt kunnen worden voor de export naar Duitsland. De minister stelt bovendien voor om de opslag in het Drentse Norg niet meer geheel te vullen met gas uit Groningen, maar deels met het geïmporteerde en met stikstof verrijkte gas.

Maatschappelijke ontwrichting Naar alle waarschijnlijkheid zijn er meer maatregelen nodig om terug te vallen naar 12 miljard kuub Groningengas. Wiebes zou in theorie ‘industriële grootverbruikers’ geheel kunnen afsluiten van het Groningenveld. Maar: “Dit stuit op grote bezwaren”, aldus de minister. Hij voorziet ‘maatschappelijke ontwrichting’. Een andere optie is het niet meer geheel vullen van de opslag in Norg, wat kan leiden tot een gastekort in een koude winterperiode. Ook dat heeft, vreest Wiebes, ‘grote maatschappelijke gevolgen’. De Nam zou dan ter compensatie meer gas in Groningen moeten oppompen. Daar kleven seismologische risico’s aan, oftewel; een grotere kans op aardbevingen. De minister wil voor 1 oktober een definitief besluit nemen over de gaswinning in 2020.

