Gastouder schudde met baby Roos, en toen stierf ze

Vijf seconden slechts verloor Franciska S. (30) op 5 oktober vorig jaar haar geduld. In luttele seconden schudde ze zo hard met de aan haar toevertrouwde baby Roos dat het kind hersenletsel opliep en twee dagen later overleed. Doodslag, zo kwalificeerde het Openbaar Ministerie het gedrag van de gastouder uit Assen voor de rechtbank. En daar moet volgens de officier van justitie een straf van zes jaar op komen te staan.

Wat gastouder Franciska, moeder van twee kinderen, bezielde weet ze niet meer. Was het schudden het gevolg van frustratie over haar eigen gedrag omdat ze er maar niet in slaagde de eenjarige met huilen te laten stoppen? Ze wilde het graag goed doen, maar Roos reageerde vrijwel altijd afwijzend op haar toenaderingspogingen, vertelde zij voor de rechter.

Vier meter bij haar vandaan hoorden de ouders van Roos haar poging aan een verklaring te vinden voor de gebeurtenis die hun leven op de kop zette. Ze verloren niet alleen hun kind, maar werden in de week na de dood van hun dochter ook nog eens als verdachten aangemerkt.

Aanvankelijk leek de dood van de baby geen zaak voor de strafrechter te zijn. Toen op die fatale 5 oktober gastouder Franciska de baby wel erg slap in bed zag liggen, belde ze 112. Op instructie trachtte ze Roos te reanimeren. Toen de hulpverleners haar woning in Assen vulden, werd ze daar omstandig voor geprezen. In het ziekenhuis werden vervolgens geen alarmerende afwijkingen gevonden. De artsen daar hielden het aanvankelijk op ‘wiegendood’.

Verwondingen

De ouders van Roos wilden graag dat bekeken werd of hun kind nog voor een orgaandonatie geschikt was. Bij de beoordeling daarvan werd plots letsel aan benen en hersenen vastgesteld. Justitie werd ingeschakeld. In de vele medische onderzoeken die volgden, is de rode draad dat Roos op twee momenten verwondingen heeft opgelopen. Op 5 oktober maar ook enkele weken eerder. De belangrijkste conclusie van de patholoog is dat het eerste letsel niet de oorzaak kan zijn van de dood na 5 oktober. Wat de oorzaak van het eerdere letsel is, bleef onduidelijk. De gastouder ontkent daar iets mee te maken te hebben.

In een emotionele verklaring hadden de beide ouders een boodschap voor verdachte. Wat hen betreft heeft zij levenslang. Gastouder Franciska heeft hun “mooie dochter afgenomen”. Nooit zullen zij weten “wat de dromen waren van hun meisje”. Maar wat zij de verdachte extra verwijten is dat zij lang heeft gezwegen over het schudden van Roos. Dat heeft ertoe geleid dat ook het echtpaar nog als verdachten werden behandeld. Terwijl zij rouwden zijn zij uit hun huis gezet omdat er een huiszoeking door negen agenten diende plaats te vinden.

De ouders vroegen een schadevergoeding van 65.000 euro. Omwille van hun rust willen ze ook dat Franciska niet naar hun buurt mag terugkeren. De rechter doet uitspraak op 1 augustus.