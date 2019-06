Gasexplosie Den Haag kwam door scheur in gevaarlijke leiding, en daar liggen er meer van in Nederland

Hoe de scheur in de hoofdgasleiding is ontstaan, is niet duidelijk geworden uit het onderzoek dat is uitgevoerd door Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Door de scheur ontsnapte aardgas dat zich ophoopte in de kruipruimte onder de huizen aan de Haagse Jan van der Heijdenstraat. Hoe het gas vervolgens tot ontploffing is gekomen, is niet meer na te gaan, luidt de conclusie van het onderzoek.

Door de explosie op 27 januari rond vier uur ’s middags raakten tien mensen gewond. Een van hen kon pas na ongeveer acht uur uit het puin worden gehaald. De getroffen gasleiding was een zogeheten grijs gietijzeren leiding. Dat deze leidingen, die ruwweg tussen 1960 en 1990 zijn gelegd, gevaarlijk kunnen worden, is al langer bekend. Onder meer uit onderzoek na gasexplosies in 2001 en 2009. Toen bleek dat deze gietijzeren buizen gevoelig zijn voor scheuren, onder meer op plaatsen waar veel trillingen door verkeer voorkomen, of waar de grond waar de leiding in ligt, kan verzakken. Ook door ouderdom kunnen scheuren ontstaan.

Onbevredigend dat op basis van het onderzoek geen aanwijsbare reden lijkt te zijn voor het ontstaan van de scheur Een woordvoerder van Stedin

Na deze onderzoeken is vanaf 2010 begonnen met het versneld vervangen van de meest risicovolle leidingen, en dat is inmiddels gebeurd. Ongeveer 3500 kilometer aan grijs gietijzeren leidingen is al vernieuwd, maar er ligt nog 3025 kilometer die nog vervangen moet worden. Daarnaast is er nog zo’n 775 kilometer aan leidingen van asbestcement, een vergelijkbaar materiaal. Ook die moeten vervangen worden.

Op advies van het Staatstoezicht op de Mijnen gaan netbeheerders zulke leidingen vaker inspecteren en wordt gekeken of het vervangingsprogramma dat loopt tot 2030, versneld kan worden. Daarnaast komt er verder onderzoek naar het ontstaan van scheuren in leidingen van gietijzer en asbestcement.

“Dit soort incidenten is altijd aanleiding om te kijken of het niet sneller en beter kan, en of we nog goed zitten met de risico-inschatting”, zegt woordvoerder Jenny Huttinga van Netbeheer Nederland, de koepelorganisatie van negen netbeheerders. “Sinds het incident in Den Haag zijn we al in gesprek met de toezichthouder SodM om te kijken of we het vervangingsprogramma moeten versnellen, en die wil is er zeker.”

Volgens het Openbaar Ministerie treft geen van de betrokken instanties blaam voor de gasexplosie. De hoofdgasleiding onder de Jan van der Heijdenstraat was ingeschat als een leiding met een laag risico en hoefde pas voor 2029 vervangen te worden door netbeheerder Stedin. Een woordvoerder noemt het “onbevredigend dat op basis van het onderzoek geen aanwijsbare reden lijkt te zijn voor het ontstaan van de scheur”. Stedin praat met gedupeerden over de afwikkeling van de schade.

