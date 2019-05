Gas en elektriciteit worden goedkoper door warme winter

Klanten van Eneco krijgen een forse meevaller op de energierekening. Nadat het kabinet begin dit jaar het halve land over zich heen kreeg door de stijging van energiekosten fors te onderschatten, daalt de prijs voor gas en stroom nu. Gemiddeld gaat een klant van Eneco er vanaf 1 juli zo’n 133 euro per jaar op vooruit. Ook concurrent Vattenfall (het oude Nuon) ziet een dalende prijstrend, al wil het bedrijf nu nog geen specifieke getallen geven. Bij Essent blijven de tarieven voorlopig hetzelfde.

Eneco verlaagt de prijs naar eigen zeggen door de zachte winter die zowel de Verenigde Staten, Azië als Europa aandeed. Daardoor stookten mensen minder, waardoor de gasvoorraden meer op peil bleven. Gunstig voor de inkoopprijs. Door die lagere gasprijzen konden gascentrales vervolgens weer goedkoper stroom produceren, waardoor ook die in prijs daalde. Ruim 800.000 mensen hebben een variabel contract bij Eneco, de helft van het klantenbestand. Voor de rest, klanten met een vast contract dus, verandert er vanzelfsprekend niets.

Tegenover de zachte winter die wat van de gasprijzen afhaalt, is er de frictie tussen de Verenigde Staten en Iran die de olieprijzen opdrijft

Ook Vattenfall profiteert van lagere inkoopprijzen, maar het bedrijf gaat zijn klanten eerst informeren over een bijbehorende prijsdaling. Die verschilt namelijk sterk per klant, legt woordvoerder Anouk IJfs uit. “Er is geen sprake meer van dé energieprijs die onze klanten betalen, daarom spreken we niet meer van één standaard energietarief.”

Sowieso al scherpere tarieven Dat Essent de prijzen niet verlaagt, komt volgens een woordvoerder doordat het bedrijf sowieso al scherpere tarieven had dan Eneco en Vattenfall. Bovendien zijn er niet alleen maar meevallers geweest in de energiemarkt, stelt Essent in een persbericht. Tegenover de zachte winter die wat van de gasprijzen afhaalt, is er de frictie tussen de Verenigde Staten en Iran die de olieprijzen, en daarmee de energieprijzen, juist weer opdrijft. Ook zijn de CO2-emissierechten de laatste maanden fors duurder geworden. Ondertussen ziet Eneco de zachte winter ook terug in het Nederlandse gebruik van energie. Woordvoerder Kim Vogten: “Gemiddeld lag het gebruik de eerste maanden van dit jaar zo’n 10 tot 15 procent lager dan andere jaren. Dat kán aan het einde van dit jaar voor een nog lagere rekening zorgen. Bovenop die gemiddelde verlaging van 133 euro dus. Al weten we niet wat het weer aankomende herfst gaat doen.” Als het dan heel koud wordt, heffen klanten die besparing wellicht weer op door de verwarming goed aan te zetten.

Hogere belastingen De prijsverlagingen doen de verhogingen van begin dit jaar niet helemaal teniet. Toen becijferde het Centraal Bureau voor de Statistiek dat klanten in 2019 gemiddeld 334 euro kwijt zullen zijn aan energiekosten. Dat komt voornamelijk door de energiebelasting, die per 1 januari omhoog ging. Huishoudens betalen 61 euro meer over elektriciteit en 101 euro meer over gas, aldus het CBS. Het ministerie van economische zaken en klimaat beweerde in december dat het slechts om een gemiddelde stijging van 108 euro per jaar zou gaan. Toen media berichtten dat de werkelijke stijging fors hoger zou uitvallen, reageerde staatssecretaris Mona Keizer: “Laten we mensen niet bang maken.” Later bleek dat de verantwoordelijke voor de energieberekeningen, het Planbureau voor de Leefomgeving, zich noodgedwongen had beroepen op achterhaalde cijfers.

