Garanties aan nabestaanden stellen senatoren gerust in donordebat

De geruststellende woorden kwamen gisteren van minister Bruno Bruins voor medische zorg. “Voor de nabestaanden verandert er niets”, bevestigde hij in de Eerste Kamer. Ook als Nederland een ‘geen-bezwaar-systeem’ krijgt voor orgaandonatie, houdt de familie het laatste woord.

Lees verder na de advertentie

De VVD-minister heeft daarmee de donorwet van D66 misschien wel het beslissende zetje gegeven. Senatoren die nog twijfelen of de donorwet wel goed uitpakt voor de families van orgaandonoren, hoeven van hem niet ongerust te zijn. Die woorden kunnen volgende week misschien net het verschil maken, als de 75 leden van de Eerste Kamer hun stem zullen uitbrengen. Ook D66-Kamerlid Pia Dijkstra had, als indiener van de wet, vorige week al in een brief gesust dat nabestaanden het laatste woord houden in de praktijk.

Er lijkt zich een voorzichtige meerderheid af te tekenen voor het plan

Het tij is aan het keren voor de donorwet van D66. Er lijkt zich een voorzichtige meerderheid af te tekenen voor het plan om de registratie van orgaandonoren om te draaien. Volgende week dinsdag, als de stemming is in de Eerste Kamer, moet definitief duidelijk worden of er een meerderheid is. Dan gaan de 75 senatoren hoofdelijk stemmen over de gevoelige wet, en wordt een politieke en maatschappelijke discussie van meer dan tien jaar afgesloten.

Tekst loopt verder onder de foto

Tweede Kamerlid Pia Dijkstra, vanmiddag bij de behandeling van haar initiatiefwet over orgaandonatie in de Eerste Kamer. Rechts minister Bruno Bruins (medische zorg). © ANP

Er is flinke kans dat de wet wordt aangenomen, zo bleek gisteren bij het afsluitende debat. De sfeer van dat debat was veel positiever dan een week eerder. PvdA en CDA hadden toen grote bezwaren. Zij vreesden dat nabestaanden straks minder te zeggen zouden krijgen dan in de huidige situatie, terwijl straks wel geldt dat iedereen die niets geregeld heeft, als potentiële donor wordt gezien.

Het CDA vindt de toezeggingen van D66 nog steeds onduidelijk, aldus senator Maria Martens. “Het is vooral de wens en de hoop van D66 dat artsen luisteren naar de nabestaanden, maar het staat niet in de wet zelf.”

PvdA Maar bij de PvdA zijn de zorgen over de nabestaanden weggenomen. De fractie heeft zich laten overtuigen door de brief met nadere uitleg van Pia Dijkstra. “Het is nu helder”, zei PvdA-senator Jopie Nooren. “Nabestaanden hebben het laatste woord.” Wel wil de PvdA dat er een extra juridische waarborg voor dit punt komt. De PvdA wil verplichte kwa­li­teits­stan­daard in te voeren voor trans­plan­ta­tie­art­sen Daarbij reikten de sociaal-democraten gisteren zelf de oplossing aan. Zij hebben een concreet plan gemaakt hoe de positie van nabestaanden geregeld kan worden, een plan dat gesteund wordt door SP, GroenLinks, 50Plus en de eenmansfractie OSF. Het houdt in dat de minister voor medische zorg moet gaan zorgen dat er een verplichte ‘kwaliteitsstandaard’ komt voor transplantatieartsen, waarbij orgaandonatie niet doorgaat als er geen nabestaanden gevonden worden of als de nabestaanden ernstige bezwaren hebben. Voor D66 betekent het dat de laatste horde gisteren misschien al genomen is. Nu het punt van de nabestaanden kan worden opgelost, biedt dat ook uitzicht op het aangenomen krijgen van de hele donorwet. Een signaal dat de wet alsnog kans maakt is dat maar vier partijen in de Eerste Kamer onverdeeld tegenstander zijn: SGP, ChristenUnie, PVV en de Partij voor de Dieren. De rest van de fracties is onderling verdeeld, of voorstander. Ook bij de CDA staat een deel van de fractie ‘sympathiek tegenover’ de donorwet, en bij de VVD zal een flink aantal senatoren voor stemmen.