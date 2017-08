Game of Thrones: draken nu nog groter!

Want deze échte hoofdrolspelers zullen ongetwijfeld vuurspuwend en wel voorbijvliegen in de slotaflevering van het huidige seizoen van Game of Thrones, die Pathé maandag gelijktijdig in zeven bioscopen uitzendt.

Initiatiefnemer is filmvlogger en GoT-fan Noah Zeeuw. Hij vond Ziggo, de kabelaar die de serie in Nederland verzorgt, bereid een recordpoging aan te gaan.

Of dit record 'Game of Thrones'-kijken de boeken in gaat valt te bezien, maar alle gratis kaartjes voor de gelijktijdige uitzending in zeven bioscopen waren gistermiddag binnen twee uur na de aankondiging weg.

Humor hebben ze wel bij Pathé: de zevende aflevering van het zevende seizoen is in zeven bioscopen in zeven Nederlandse steden te zien. Dat getal zeven? Precies, de fans weten precies waar dat voor staat in de populaire fantasyserie, gebaseerd op de boeken van George R. R. Martin.

De HBO-serie is een van de populairste televisieseries ooit, zo niet dé populairste. GoT staat al jaren te boek als de 'vaakst illegaal gedownloade serie'. De betaalzender brak met het huidige seizoen in de VS zijn eigen kijkcijferrecords. En dat ondanks dat één aflevering vooraf uitlekte, en hackers scripts van afleveringen online hadden gezet. Gisteren dreigde die hackersgroep de seizoensfinale voortijdig online te gooien.

Maar dat zal het bioscooppubliek komende maandag ongetwijfeld een zorg zijn, smullend van hun popcorn én van die draken.

