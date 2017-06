Galajurken waar je later spijt van krijgt

De examens zitten erop, de zon schijnt, tijd voor het eindexamengala. Op veel Nederlandse scholen, maar vooral in de Verenigde Staten, waar de prom night een groots evenement is waar het hele jaar naartoe wordt geleefd. De druk om een leuke date te vinden is groot, die voor een prachtige prom dress zo mogelijk nog groter.

Maar, hoe mooier de jurk, hoe hoger de prijs. En met de kosten voor een diner, bloemen, chique vervoer en wat nog meer, is het niet gek als de betalende ouders hun toevlucht zoeken tot het internet. En wel ja, als de prijzen op een Amerikaanse website de pan uit rijzen, dan kopen we toch gewoon een jurk in China?

Nou, dat hebben ze geweten. Elk voorjaar tijgen spijtoptanten weer naar sociale media om nieuwe promgangers te waarschuwen: doe het niet.

Waarom een jurk uit China over laten komen een slecht idee is, wordt wel duidelijk als je de foto's ziet. Want hoewel de jurken er op de websites prachtig en veelbelovend uit zien, lijkt de bezorgde jurk er vaak niet eens een klein beetje op.

Je vraagt je haast af hoe de kleermakers het voor elkaar krijgen een jurk zo te verpesten. Wat een elegante, groene, kanten jurk moet zijn, verandert in een negentiende-eeuwse draak. Een extravagante lila jurk met een wijd uitlopende rok wordt een verfomfaaide berg synthetische stof die rechtstreeks uit de verkleedkist van je buurmeisje lijkt te komen. Om maar niet te spreken van de uit de kluiten gewassen wattenschijfjes op borsthoogte, die een ingebouwde bh voor moeten stellen.

En wat te denken van de glitterjurk, die online weliswaar sexy en elegant is, maar in het echt gemaakt lijkt te zijn door een kleuter met twee linkerhanden. Gelukkig kunnen de dames er om lachen, maar naar hun geld kunnen ze fluiten.

Zij maken de fout in ieder geval nooit meer. Hun tip: ga gewoon naar een winkel. Of nog beter, maak je droomjurk lekker zelf.

