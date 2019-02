Gaël Monfils wint Rotterdam nu wel

Met een aantal spelers van de nieuwe generatie en voor het eerst een Aziatische topfavoriet leek het ABN Amro-tennistoernooi een nieuwe weg in te slaan. Maar uiteindelijk bleef in de 46ste editie alles bij het oude. Prominente afzeggers en een finale tussen oudgedienden Gaël Monfils en Stan Wawrinka, twee dertigplussers die allebei al eens eerder om de hoofdprijs in Rotterdam streden.

Monfils (32), verliezend finalist in 2016, pakte zijn eerste titel in Ahoy door in de eindstrijd Wawrinka (33) te kloppen: 6-3, 1-6, 6-2. De Fransman had in de halve finale van de Rus Daniil Medvedev gewonnen, een van de mogelijke sterren van de toekomst. Wawrinka, de Zwitserse winnaar in 2015, klopte de Japanner Kei Nishikori, waardoor het toernooi voorlopig blijft wachten op de eerste Aziatische kampioen.

Het was voor Monfils, een goede vriend van Wawrinka, met wie hij de hele week samen trainde in Ahoy, de eerste titel in ruim een jaar. Hij heeft een slechte score in finales: van de 29 keer dat hij finalist was zegevierde hij slechts acht keer. Niet zo vreemd, zei hij gisteren, want in het begin van zijn carrière stond hij in finales vaak tegen toppers als Federer, Ivanisevic en Roddick. "Er zijn maar weinig finales die ik verloor als favoriet."

Een van de finales die de in Zwitserland woonachtige Monfils geacht werd te winnen was in 2016 in Rotterdam. Na de gewonnen eerste set liet hij zich echter verrassen door de Slowaak Martin Klizan. Een slecht moment destijds, ook voor Richard Krajicek, de toenooidirecteur die na het afzeggen van Roger Federer en Richard Gasquet graag had gezien dat het toernooi met Monfils een aansprekender winnaar had gekregen.

Monfils liet zich gisteren ontvallen dat hij best nog vijftig finales zou willen verliezen, als hij er maar één kon winnen. "En jullie weten wel welke", zei hij, verwijzend naar Roland Garros, het grandslamtoernooi in Parijs. Yannick Noah was in 1983 de laatste Fransman die daar won. De brede glimlach op het gezicht verraadde dat de wens de vader van de gedachte was. De kans dat dat gebeurt lijkt klein.

Gaël Monfils schudde zondag zijn imago van finale-verliezer van zich af. © ANP

Na het verlies van de tweede set tegen Wawrinka leek Monfils gisteren op zijn zoveelste verloren finale af te stevenen. Het lichaam reageerde niet meer op de opdrachten die het hoofd gaf. In de derde set probeerde hij met succes het ritme uit het spel van Wawrinka te halen. "Als je elkaar goed kent moet je elkaar verrassen. En dat deed ik."

Na het laatste punt, een gemiste volley van Wawrinka, omhelsden de spelers elkaar innig. Voor de Zwitser, die enigszins geërgerd reageerde toen iemand uit het publiek 'come on Roger' riep, was het lang geleden dat hij in een finale stond. In de zomer van 2017 liep hij een zware knieblessure op. Na twee operaties verliep de revalidatie moeizaam. Hij zakte af naar de 268ste plaats van de wereld, maar hij lijkt inmiddels op de weg terug.

In de tijd dat hij noodgedwongen aan de kant stond, dacht Wawrinka serieus aan stoppen. "Als je vier maanden amper kunt lopen, gaat er van alles door je hoofd", zei de drievoudig grandslamwinnaar eerder deze week in Ahoy, waar hij vorig jaar, nog lang niet fit, in de eerste ronde verloor van Tallon Griekspoor. Gisteren bedankte Wawrinka Krajicek voor de wildcard en het geschonken vertrouwen. Hij noemde de toernooidirecteur, die in 2016 heel even zijn coach was, een goede vriend.

Tijdens de huldiging werd de naam van winnaar Monfils onthuld op de kampioenenring in het sportpaleis. Toeval of niet, maar recht tegenover de naam van Arthur Ashe, in 1972, '75 en '76 kampioen in Rotterdam. De Fransman noemde het een bijzondere eer dat hij nu drie toernooien op zijn naam heeft staan die ook door de legendarische Amerikaan zijn gewonnen: Rotterdam, Stockholm en Washington.

"Ik heb heel veel documentaires over hem gezien en veel verhalen over hem gehoord", zei Monfils over Ashe, de in 1993 overleden winnaar van drie grandslamtitels en in 1976 nummer twee van de wereld. "Het is geweldig wat hij heeft betekend voor de tennissport en de zwarte gemeenschap in de Verenigde Staten. Hij heeft laten zien dat je als zwarte in de sport kan uitgroeien tot een legende.”

Na de acht afzeggingen en de voortijdige uitschakeling van alle geplaatste spelers was Richard Krajicek bijzonder te spreken over de bezetting van de finale. Hij noemde de wedstrijd tussen Gaël Monfils en Stan Wawrinka een waardig affiche van de 46ste editie van het toernooi.

Vooraf maakte hij zich wel zorgen over Monfils. In de eerste ronde tegen de Belg Davis Goffin was de Fransman op zijn pols gevallen. Zaterdagavond liep hij met een groot ijspak op het gewricht door Ahoy. Even gingen Krajiceks gedachten terug naar de finale van vorig jaar, toen Grigor Dimitrov ziek was. De Bulgaar was zo vriendelijk om zich niet af te melden, waardoor de zegetocht van Roger Federer niet eindigde in een anticlimax. Zonder Federer trok het toernooi wel minder toeschouwers dan in 2018: 111.000 om 122.846.