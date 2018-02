Gaat Trump met 'geheim memo' het Rusland-onderzoek om zeep helpen?

Gaat een geheim stuk van vier pagina's koppen laten rollen bij de FBI en het Amerikaanse ministerie van justitie, worden beide betrapt op partijdigheid? Of zal het een zeperd blijken, een doorzichtige poging van de Republikeinen het onderzoek naar misstappen van president Donald Trump onderuit te halen?

Het kunnen trouwens ook drieëenhalve pagina's zijn: zelfs over de lengte van het 'memo' waar heel Washington over praat, is geen eenstemmigheid. Maar daarover komt in ieder geval snel duidelijkheid: alles wees er gisteren op dat Trump het document vandaag of maandag zal vrijgeven, ondanks heftig verzet van zijn eigen ministerie van justitie en de FBI.

Het memo is afkomstig uit de commissie voor de inlichtingendiensten van het Huis van Afgevaardigden en zou de handelwijze van met name de FBI in een kwaad daglicht stellen. Die zou procedurele fouten hebben gemaakt, misschien bij onderzoek naar Hillary Clintons e-mails, misschien bij het onderzoek naar de bemoeienis van Rusland met de Trumpcampagne, onder leiding van speciale aanklager Robert Mueller.

Die commissie van het Huis doet zelf ook onderzoek naar de Rusland-connectie, maar het memo is daar niet het resultaat van. Het is een samenvatting, gemaakt door medewerkers van de Republikeinse voorzitter van de commissie, Devin Nunes, van vertrouwelijke informatie die de FBI leverde. Vanwege die herkomst is het memo zelf ook geheim, maar Nunes en andere Republikeinen begonnen een campagne het openbaar te mogen maken. Uiteindelijk besloot de commissie daartoe. Nu kan alleen Trump publicatie nog tegenhouden.

Woedend De Democraten in het Congres zijn woedend. Volgens hen wordt er in het memo selectief uit het geheime materiaal geciteerd, waardoor het alleen maar lijkt alsof de FBI politieke motieven laat meespelen in zijn onderzoek. Hun fractieleider in het Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, vroeg gisteren officieel aan haar Republikeinse tegenhanger, voorzitter Paul Ryan, om commissievoorzitter Nunes uit zijn functie te zetten. De FBI is ook fel tegen openbaarmaking gekant. Dat is logisch voor wie gelooft dat de dienst steken heeft laten vallen en dat stil wil houden. Maar het is ook logisch voor wie gelooft dat de FBI eerlijk spel speelt. In het memo staat immers materiaal dat de FBI onder geheimhouding aan de commissie gaf. In gesprekken met Nunes, en met het Witte Huis, hebben FBI-directeur Christopher Wray en onderminister van justitie Rod Rosenstein gewaarschuwd dat er dingen in het memo staan die niet openbaar mogen worden omdat dit schadelijk is voor het onderzoek. Woensdag kwam de FBI, heel ongebruikelijk, met een officiële verklaring waarin het bureau zijn 'ernstige zorgen' uitsprak. Volgens de laatste berichten gisteravond heeft Trump echter andere prioriteiten. CNN hoorde van vrienden van de president dat hij in telefoongesprekken tegen hen zei te denken dat openbaarmaking het Rusland-onderzoek ernstig zal verzwakken. De publicatie zou kunnen leiden tot het vertrek van verscheidene hoofdrolspelers. Wray heeft volgens berichten al eens gedreigd af te treden omdat Trump, tegen alle gebruiken in, aandrong op het ontslag van zijn adjunct: die zou vooringenomen zijn. In het Witte Huis, zo lekte gisteren uit, wordt gevreesd dat de FBI-directeur dit keer alsnog zijn conclusies trekt. De Democraten denken dat Trump het memo ook zou kunnen gebruiken als argument Rosenstein te ontslaan, die formeel de baas is van Rusland-onderzoeker Mueller. Een meer plooibare onderminister zou dat onderzoek kunnen afremmen, of zelfs bereid zijn Mueller ontslaan. Maar over die laatste mogelijkheid hebben ook veel Republikeinse politici de afgelopen maanden gezegd dat dit een brug te ver zou zijn.