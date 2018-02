Gaat Sven Kramer de race van zijn leven rijden?

Hoe belangrijk is deze 10 kilometer voor Sven Kramer?

De laatste acht jaar is hij al met de 10 kilometer bezig, zegt Kramer bijna altijd half grappend als hem ernaar wordt gevraagd. Hij zegt dan: "Naast het plezier waarmee ik op het ijs sta is het een van de belangrijkste redenen waarom ik nog schaats. En dat is geen geheim."

Goud op de 10 kilometer is de enige medaille die ontbreekt. In Turijn was hij na een lang toernooi op, in Vancouver stapte hij de verkeerde baan in en in Sotsji was Jorrit Bergsma hem te snel af. De druk die de buitenwereld op de race legt, is enorm. Doet hij zelf ook. Maar een obsessie is het nooit geworden. In een interview in de Leeuwarder Courant zei hij dat hij er alle wereldtitels van de voorbijgaande jaren nooit voor zou inruilen. Zo lang aan de top staan is veel knapper dan 'die ene tien', zei hij.