Gaat minister Koolmees zijn eigen pensioenplannen verloochenen voor vrede in de polder?

Het was D66 dat persoonlijke pensioenpotjes wilde. Het was D66 dat de AOW-leeftijd flink wilde verhogen. Nu krijgt een minister van die partij waarschijnlijk een plan op zijn bureau dat juist in een andere richting gaat. Minister Wouter Koolmees van sociale zaken reageert nog niet op de plannen van werkgevers en vakbonden voor een nieuw pensioenstelsel. Hij gaat de komende weken eerst zijn knopen tellen.

Niet de begeerde potjes

Winst voor Koolmees is ook dat de vakbonden in het conceptakkoord voor het eerst erkennen dat de hoogte van de pensioenuitkering, binnen een bepaalde marge, onzeker is. Het is 'de acceptatie van de realiteit van dit moment', wordt er in de top van de vakbeweging gezegd. De door hem begeerde pensioenpotjes krijgt hij niet, maar toch zal Koolmees er blij mee zijn - al is het nog maar de vraag of ook de achterban van de bonden zich hierbij neerlegt. Die riep twee weken geleden op een demonstratie nog om 'indexatie voor iedere generatie'.

De eis van de sociale partners om de AOW-leeftijd minder snel te verhogen kost wel geld, naar schatting 500 tot 800 miljoen per jaar, en Koolmees zal moeten beoordelen of hij dat over heeft voor vrede in de polder. Het zijn tijdelijke extra uitgaven, want de verhoging van de AOW-leeftijd gaat uiteindelijk gewoon door, alleen komt die niet al in 2021 op 67 jaar te liggen, maar pas in 2025. Die extra uitgaven moeten dus vier jaar lang opgehoest worden.