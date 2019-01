Gaat May met een Spitfire naar Brussel?

Aan het eind van het Britse ­6-uurjournaal, na het weer­bericht, vatte nieuwslezer Sophie Raworth de hoofdpunten nog even samen: “Premier May zegt dat ze van plan is weer naar Brussel te gaan…” Precies op dat moment werd een gruizig zwart-witfilmpje ingestart van een landende Spitfire, het Britse gevechtsvliegtuig dat in de Tweede ­Wereldoorlog de schrik was van de Duitsers. Na een paar seconden werd de fout ontdekt en kwam Raworth weer in beeld.

Samenzwering? Vermoedelijk kun je de tv-­kijkende mensheid op zo’n moment opdelen in twee ­soorten. De één slaat zich op de knieën van het lachen, de ander kijkt boos en vermoedt een samenzwering. Inderdaad regende het verwijten dat de BBC het Spitfire-filmpje met opzet had getoond, om May en haar brexit-beleid belachelijk te maken. De staatsomroep heeft wel vaker het verwijt ­gehad antibrexit te zijn. Maar nee, dit was echt een stomme, menselijke ‘productiefout’, bezweert BBC-redacteur Paul Royall via Twitter. Het Spitfire-filmpje was voor een ander moment bedoeld, als aankondiging voor een ­uitzending over een nieuw ‘Battle of Britain’-museum in de buurt van Londen. Met een knipoog voegt Royall eraan toe er ‘vrij zeker’ van te zijn dat May, mocht ze naar Brussel afreizen, voor een ­ander transportmiddel zal ­kiezen.

