Gaat Kim zijn strandparadijs laten bouwen door bedrijven van Trump?

'Prachtige stranden' zijn er in Noord-Korea, zei Donald Trump tijdens zijn persconferentie na de top in Singapore. Hij praatte enthousiast over de mogelijkheden om daar hotels en appartementen te bouwen. Want in Noord-Koreaanse propagandafilmpjes van militaire oefeningen had hij gezien hoe mooi het daar is. "Kijk naar dat uitzicht."

De aanwezigen moesten lachen, het leek er even op dat de voormalige onroerend-goedmagnaat de plaats van de Amerikaanse president weer had ingenomen. En op sociale media werden veel grappen gemaakt over Trumps bouwplannen in Noord-Korea. Maar wat als we zijn opmerking serieus nemen?

Kim zou uit zijn op een zakendeal met de president of met een van zijn bedrijven

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un wil graag meer toeristen lokken naar zijn land. Nu komen er jaarlijks enkele duizenden mensen uit het buitenland naar de gesloten communistische dictatuur. De aantallen zijn hoger geweest, maar door de strenge sancties tegen Noord-Korea is de toeristenstroom stilgevallen. Ook de dood van de Amerikaanse student Otto Warmbier, die op vakantie was in Pyongyang, heeft het bezoek uit westerse landen geen goed gedaan.

Luxeproducten Buitenlandse bezoekers zijn welkom in Noord-Korea omdat ze harde valuta binnenbrengen, waar het regime grote behoefte aan heeft. Noord-Korea probeert wel zelfvoorzienend te zijn, maar heeft toch goederen uit het buitenland nodig - ook luxeproducten voor de partij-elite. Maar er is niet veel infrastructuur voor toeristen, zoals hotels of amusementsparken. Daar moet verandering in komen, vindt Kim Jong-un. Zo is er een toeristenoord in ontwikkeling bij Wonsan, aan de oostkust. Plannen van enkele jaren geleden waren in een la verdwenen, meldt de Zuid-Koreaanse website DailyNK, maar nu wordt er met man en macht gewerkt. De manier waarop Wonsan wordt ontwikkeld, is typisch Noord-Ko­re­aans. Er zouden 120.000 militairen zijn ingezet in de bouw en 20.000 lokale bewoners. Eerder bestond er een gezamenlijke toeristische zone van Noord- en Zuid-Korea, bij de berg Kumgang. Maar die werd gesloten nadat een Noord-Koreaanse soldaat in 2008 een Zuid-Koreaanse toeriste had neergeschoten. Ondertussen heeft Pyong-yang ook plannen gemaakt voor de aanleg van wintersportgebieden in de bergen van Noord-Korea.

Onderwaterhotel Bij Wonsan moeten straks 100.000 toeristen terecht kunnen. Die hebben natuurlijk onderdak nodig, maar er zijn ook plannen voor een bioscoop, een golfbaan, een onderwaterhotel en restaurants. Kim wil dat het complex bij Wonsan volgende maand al klaar is, omdat Noord-Korea sinds de Olympische Winterspelen bij de zuiderburen in de aandacht staat. De manier waarop Wonsan nu wordt ontwikkeld is typisch Noord-Koreaans. Volgens bronnen van DailyNK zijn er 120.000 militairen ingezet in de bouw en 20.000 lokale bewoners. Die zouden gedwongen worden te werken zonder extra vergoeding. De bewoners moeten zelfs voor hun eigen bouwmateriaal zorgen, dat in Noord-Korea moeilijk te krijgen is. Op Twitter gaat nu het verhaal rond dat Trump niet per ongeluk over de mooie stranden sprak. Kim zou uit zijn op een zakendeal met de president of met een van zijn bedrijven, die Trump officieel op afstand heeft gezet en nu door zijn zoons worden geleid. Ook zijn zakenvrienden kunnen betrokken worden. Voor Kim zou dat makkelijker zijn dan de Noord-Koreaanse markt echt open stellen. Dan zou hij wel buitenlandse investeerders kunnen binnenhalen, maar die stellen lastige eisen. Bovendien zouden er vragen komen over de arbeidsomstandigheden van de Noord-Koreanen. 'Prachtige stranden' vol toeristen. Kim kan ze goed gebruiken en de vastgoedman in Trump lijkt er ook in te geloven.