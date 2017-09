Gaat het debat tussen Merkel en Schulz alles veranderen?

Morgen kan alles anders worden. Dan namelijk vindt tussen 20.15 en 21.45 uur het enige televisieduel plaats tussen de bondskanselier en haar uitdager, uitgezonden via vier kanalen tegelijk. Niet dat er geen andere partijen aan de verkiezingen meedoen, maar in Duitsland zijn het nog altijd de volkspartijen van christen- en sociaal-democraten die het machtscentrum bepalen, met liberalen, groenen, links radicalen en rechtsconservatieven aan de randen.

In de media is het vooral de rechtsconservatieve AfD, de Alternative für Deutschland die voor opheft zorgt, met schaduwwerpende verdenkingen van racisme en fascisme, gevoed door omstreden uitspraken van AfD-partijkandidaat Alexander Gauland. Maar voor de praktische machtsuitoefening is de invloed van die partij gering; die gaat verzorgd worden door Merkel. Of Schulz.

Televisieduel Het televisieduel is daarin beslissend, nu volgens sommige peilingen ongeveer de helft van de kiezers nog niet heeft bepaald waarheen zijn of haar stem zal gaan. De jongste editie van het links-liberale weekblad Die Zeit besteedt twee grote artikelen aan het duel: het één gaat in op strategisch-inhoudelijk aspecten, het andere op de vorm. Ze zegt: 'We hebben ...' terwijl haar tegenstrever alleen 'ik zou ...' kan zeggen In het laatste geval gaat het om de lichaamstaal en woordkeuze van de kandidaten, ontleed door een psycholoog. Die constateert dat Merkel de laatste jaren aan souvereiniteit heeft gewonnen. Ze spreekt langzamer, rustiger en met meer gewicht. Ze spreekt niet meer in de ik-, maar in de wijvorm. Ze straalt continuïteit uit, bestendigheid, en beroept zich op het verleden en haar ervaring. Ze zegt: 'We hebben ...' terwijl haar tegenstrever alleen 'ik zou ...' kan zeggen. Schulz daarentegen is expressiever dan Merkel, met een een levendiger gezichtsuitdrukking, waar Merkel geen emotie verraadt. Schulz kan oprecht verbaasd kijken als hij iets hoort dat hij niet eerder wist, terwijl Merkel zoiets niet zal overkomen; er is niks dat zij niet kent. Zo werkt de macht. Dat kan op menigeen arrogant overkomen.

Drie aanvalsterreinen Inhoudelijk is het voor Schulz niet eenvoudig om de bondskanselier op haar beleid aan te vallen, aangezien zijn SPD jarenlang coalitiegenoot was in de regering. Die Zeit denkt dat de SPD daarom maar drie aanvalsterreinen heeft om met nieuwe concepten te komen: pensioenen, onderwijs en defensie. Merkel wil de defensie-uitgaven verhogen en Schulz kan dat uitleggen als een knieval voor Trump, die een hogere, financiële Navo-bijdrage eist. Het Duitse weekblad gaat niet in op de vorm van het tv-duel zelf. Zonder publiek, met acht vragenstellers en vaste themablokken. Die vorm is goeddeels door Merkel verordonneert, tot boosheid van televisiemakers en oppositie. Die wilden wel publiek, en ook meer partijen, voor een levendiger debat. Maar hier werkte Merkels machtsbonus, ze werkt alleen mee in deze vorm, die ook in het verleden paste bij haar behoefte aan controle.

