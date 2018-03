Gaat het China dan tóch lukken een eigen auto op de Europese markt te krijgen?

China mag dan het grootste autoproducerende land ter wereld zijn, intussen is nog geen enkel Chinees automerk een succes in Europa. Niemand kent dan ook de wagens van Lynk & Co. Daar moet nu verandering in komen, maakte Volvo Cars deze week in Amsterdam bekend. Binnenkort zullen in de fabriek in Gent de eerste suv's en cross-overs van de Chinese nieuwkomer van de band rollen.

Lees verder na de advertentie

Dat Lynk nu 'potentie ziet voor de Europese markt' klinkt als een gebruikelijk riedeltje

"We zien voor het nieuwe merk potentie op de Europese markt en we zijn verheugd Lynk & Co te ondersteunen met onze technologische en industriële expertise", aldus Håkan Samuelsson, president en CEO van Volvo Cars.

Het van oorsprong Zweedse Volvo is sinds vorig jaar voor 30 procent eigenaar van Lynk & Co. Beide merken zijn onderdeel van het Chinese conglomeraat Zhejiang Geely Holding Group, dat Lynk & Co in 2015 oprichtte, aanvankelijk voor de Chinese markt.

Dat Lynk nu 'potentie ziet voor de Europese markt' klinkt als een gebruikelijk riedeltje. Toch moet het merk op een ongebruikelijke manier aan de man worden gebracht. Een Lynk kun je straks lenen, kopen en delen. 'Een auto op jouw voorwaarden', staat er op de website van het merk. 'Waarom zou je je moeten committeren aan een auto? Koop een auto, leen er een, deel een of abonneer je er gewoon op.'

"Het is een soort Netflix of Spotify, maar dan van de autobranche", zegt autojournalist Noud Broekhof, presentator van 'De Nationale Autoshow' op radiostation BNR. Volgens hem speelt Lynk & Co daarmee in op de verandering die gaande is in de auto-industrie: "Ze leveren mobiliteit. Wil je drie maanden een auto rijden, dan kan dat. Heb je er na een maand genoeg van, of wil je een andere auto, prima. Het is eigenlijk een vorm van private lease, wat erg in opkomst is, ook in Nederland. Maar bij private lease rijd je meestal minimaal een jaar in een auto. En hoe meer je rijdt, hoe hoger de kosten worden."

Auto's van Lynk zijn straks alleen online te bestellen. Het merk maakt geen gebruik van een dealernetwerk met showrooms. Wel komen er pop-upstores, winkels die tijdelijk opduiken. Amsterdam heeft de primeur, later volgen pop-ups in Barcelona, Berlijn, Brussel en Londen.

De website van het merk toont alleen het ontwerp van de buitenkant en delen van het interieur

De creatieve geest achter het nieuwe autoplan is de Belg Alain Visser, die komende vrijdag te gast is in het autoprogramma van Broekhof. Hij liet al aan BNR weten: "Wij willen het enige merk zijn dat volledig uitgaat van wat de klant wil. De auto-industrie zegt al honderd jaar 'we are driven by the customer'. Dat is bullshit. Het gaat erom om zoveel mogelijk auto's te verkopen."

Dat Lynk & Co voor Gent kiest als productieplaats, ligt voor de hand. Ze worden straks op dezelfde bodemplaat gebouwd als de Volvo XC40, de compacte stads-suv, die daar ook van de band rolt. De XC40 werd onlangs verkozen tot Europese Auto van het Jaar 2018. De vijfduizend medewerkers in Gent fabriceren verder de Volvo V40, de V40 Cross Country, en de Volvo S60. Binnenkort start ook de productie van de V60.

Met welke motoren de twee modellen (de 01 en de 02) van Lynk & Co leverbaar worden, is niet bekend. De website van het merk toont alleen het ontwerp van de buitenkant en delen van het interieur.

Volgens het blad AutoWeek begint de productie volgend jaar en komt de auto in 2020 op de Nederlandse markt.

China waagde in 2005 zijn eerste stappen op de Europese automarkt met de Landwind. Niet eerder was er een auto zo slecht door de crashtest van de ANWB gekomen.