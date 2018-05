Gaat Griekenland nu dan echt naar de maan?

Menig Griek fronste de wenkbrauwen toen Athene eind vorig jaar aankondigde een eigen ruimtevaartagentschap te beginnen. Als het land al de grootste moeite heeft aardsere zaken, als werk en een fatsoenlijk inkomen voor iedereen, voor elkaar te krijgen, waarom zou het zich dan bezighouden met het heelal?, was de vraag op ieders lippen.

De hoon verstomde toen de regering de vermaarde Grieks-Amerikaanse wetenschapper Stamatios Krimigis (79) heeft gestrikt om de boel te leiden. Krimigis droeg bij aan vele VS-ruimtemissies. Er is zelfs een asteroïde naar hem vernoemd.

Eind maart begon hij aan zijn nieuwe baan en nog geen maand later hield hij die alweer voor gezien. In een ontslagbrief van drie kantjes schreef hij waarom: de wetenschapper had geen zin in bureaucratie, vriendjespolitiek en politiek gemotiveerde obstakels.

Ouderwets potje moddergooien

Het ruimteagentschap zou aan de leiband lopen van de verantwoordelijke minister. Krimigis beschuldigt hem ervan dat hij beslissingen neemt die het hele doel van het ruimteagentschap ondermijnen en probeert haar in een vooraf bedachte richting te duwen. Het snelle, zelfgekozen ontslag was de aanleiding voor een ouderwets potje moddergooien. De minister vindt dat Krimigis wel erg snel zijn conclusies heeft getrokken. Hij is maar twee keer aan het werk geweest, schamperde een hoge ambtenaar.

Het voorval is koren op de molen van critici van de regering, die vinden dat premier Tsipras doorgaat met het aloude beleid van cliëntelisme en vriendjespolitiek. Bij zijn aantreden in 2015 beloofde hij juist dat die afgelopen zouden zijn. Krimigis' benoeming leek een goed voorbeeld, maar zijn aftreden lijkt alle goede bedoelingen weer teniet te doen. Ook op veel andere hoge posities in overheidsdiensten zitten vriendjes van Tsipras of anderen van zijn partij Syriza.

Het prijsschieten voor de critici gaat nog even door, dankzij de nieuwe baas van het ruimtevaartagentschap, Christodoulos Protopapas. Die uit zich nogal uitgesproken op Facebook. Zo schreef hij in 2016 bij een foto van zichzelf voor de beroemde tempel van Sounion: 'Griekenland en het Grieks-zijn zullen nooit doodgaan, kut-Europeanen. Toen wij (Grieken) tempels bouwden en tragedies en komedies schreven, woonden jullie (Europeanen) in de modder, aten jullie rauw vlees, waren jullie ongewassen en spraken jullie in een onverstaanbaar gegrom. Zonsondergang bij Sounion'.

Lees ook: Varoufakis is terug

Gianis Varoufakis, de dwarse ex-minister van financiën, begint een eigen partij. Kan hij leveren wat hij belooft?