Gaat Facebook met zijn eigen cryptomunt de financiële wereld veranderen?

Digitale munten, zoals de bitcoin, zijn bekend, maar als betaalmiddel nooit doorgebroken. Dat komt deels doordat de waarde ervan zo kan variëren. Een munt is geen aantrekkelijk betaalmiddel als die korte tijd in waarde kan halveren of verdubbelen. Bij de Libra ligt dat volgens Facebook anders. De waarde wordt gekoppeld aan de dollar, het Britse pond, de euro, de Zwitserse frank en de Japanse yen. Grote waardeschommelingen zal de Libra (Latijn voor pond én voor weegschaal) niet kennen, hoopt Facebook.

De Libra is, stelde Facebook dinsdag, in eerste instantie bedoeld voor mensen die geen bankrekening hebben maar wel een mobiele telefoon. In Afrika en Azië zijn er miljoenen mensen voor wie dat geldt. Internationale betalingen zouden ook een markt kunnen zijn. De Libra zou het sturen van geld van het ene naar het andere land makkelijker en veel goedkoper kunnen maken. Bovendien zijn er geen valutaverschillen tussen landen. Een Argentijn zou met een Libra in Nederland spullen kunnen kopen en hoeft zich dan niet te bekommeren om de waarde van de peso en euro.

Vertrouwen klanten hun be­ta­lings­ver­keer toe aan Calibra?

Rijke landen Dat Facebook zich ook richt op betalingen in rijke landen, lijdt nauwelijks twijfel, gezien de 28 bedrijven die zich vooralsnog aan het initiatief hebben verbonden. Daarbij zitten typische internetbedrijven als EBay, Uber, Booking Holdings (eigenaar van Booking.com) en Spotify. Al die bedrijven hebben minimaal tien miljoen dollar ingelegd om mee te doen. Facebook nodigt nog meer bedrijven om zich bij die groep van 28 aan te sluiten. Facebook zelf gaat zich niet met de betalingen bezighouden. Daarvoor richt het een apart bedrijf op: Calibra. Calibra zal, belooft Facebook, niet zo maar informatie delen met Facebook en zal ook niet worden gebruikt om klanten te voorzien van op hun persoon gerichte reclames. Facebook stelt ook dat Calibra dezelfde eisen aan klanten zal stellen als banken en creditcardmaatschappijen, en dat het aan bestrijding van fraude zal doen.

Enorme potentiële klantenkring Of het initiatief van Facebook de financiële wereld zal veranderen is moeilijk te zeggen. Dat Facebook aan plannen voor een digitale munt werkte, was bekend. Eerdere pogingen in die richting, weliswaar op kleinere schaal, liepen op niets uit. Facebook maakte dinsdag een eerste uitwerking van de plannen bekend, maar veel bleef onduidelijk. Waaraan wil Facebook bijvoorbeeld geld verdienen? Facebook zal ook aan de slag moeten met instanties die toezicht houden op banken en met instanties die waken over de privacy van burgers. Bovendien zal Facebook (Calibra eigenlijk) klanten moeten trekken. In principe heeft het een enorme (potentiële) klantenkring. Facebook heeft 2,4 miljard gebruikers. Betalen met Libra’s kan met WhatsApp (eigendom van Facebook, circa 1,5 miljard gebruikers), Facebook Messenger en/of met een aparte app. Maar vertrouwen klanten hun betalingsverkeer toe aan Calibra, een bedrijf dat gelieerd is aan Facebook, dat op het gebied van het respecteren van privacy een bedenkelijke naam heeft?

