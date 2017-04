Gaat Epke echt voor vijf stunts boven de rekstok?

Op het moment dat zijn concurrenten zich klaarmaken voor de Europese kampioenschappen in het Roemeense Cluj, laat hij even van zich horen. Een knipoog naar zijn collega's of niet, Epke Zonderland plaatste afgelopen week een spectaculair filmpje op Twitter.

In de turnhal in Heerenveen zie je hem niet één, twee of drie maar vijf keer boven de rekstok vliegen. In zijn oefening zit de befaamde triple van drie vluchtelementen achter elkaar, waarmee hij in Londen olympisch kampioen werd. Daar gaat eerst nog een combinatie van twee vluchtelementen aan vooraf. Vijf keer vliegwerk dus, nog nooit vertoond.

De kans dat Zonderland het acrobatische kunststukje ooit in een wedstrijd zal laten zien, is volgens jurylid Vincent Reimering echter klein. "Het is heel lastig om dit stabiel te krijgen. Ik denk dat Epke dit meer grappig bedoelt. Maar met de nieuwe code zou het wel kunnen."

Bonuspunten

Na iedere olympische cyclus wordt er opnieuw gekeken naar de manier waarop er tijdens wedstrijden beoordeeld wordt. Zonderland was in 2012 met zijn combinatie van drie vluchtelementen achter elkaar, de Cassina-Kovacs-Kolman, zijn tijd ver vooruit.

Na de Spelen van Londen werd de code aangepast waardoor vliegwerk boven de rekstok extra hoog wordt beoordeeld. In de nieuwe code na Rio is die stimulans doorgetrokken. Turners mogen tegenwoordig vijf vluchtelementen in een oefening stoppen, in plaats van vier. Hoe meer vluchten, hoe hoger de score in de moeilijkheid. Dat kunnen vijf losse elementen zijn, maar turners krijgen bonuspunten als ze vluchtelementen met elkaar combineren.

Na Londen liet Zonderland de triple niet meer in de wedstrijd zien, hoe graag het publiek er ook naar verlangde. Veiliger, en van vergelijkbare moeilijkheid, was om twee keer twee vluchtelementen achter elkaar te turnen, de oefening waarmee de Fries in 2013 in Antwerpen en een jaar later in het Chinese Nanning wereldkampioen werd.

Geen mens die het hem nadeed. Ja, op internet, waar waaghalzen steeds vaker lieten zien wat ze in de training allemaal kunnen. Maar op YouTube word je geen wereldkampioen. Zonderlands concurrent in eigen land, Bart Deurloo, was er zo eentje. Net als de Duitser Andreas Bretschneider. Hun triple of kwartet werd nooit zo stabiel dat ze ermee op het internationale erepodium kwamen.

Zonderland speelde na zijn wereldtitel in China in 2014 trouwens zelf ook geen rol meer op de internationale titeltoernooien. De turner, die zondag zijn 31e verjaardag viert, had lang last van een slijmbeursontsteking en een hersenschudding waarvan het herstel veel langer duurde dan verwacht.

