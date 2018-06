Gaat een jetlag van 12 uur Trump parten spelen in Singapore?

Dat hebben presidenten voor Trump anders aangepakt. Richard Nixon haalde bij zijn historische reis naar China in 1972 de scherpe kantjes van het tijdsverschil af door tussenstops te maken in Hawaii en op Guam. Ronald Reagan onderhandelde in 1986 met Michail Gorbatsjov op IJsland, netjes tussen hun twee tijdzones in.

"En die twee leiders lukte het toen bijna, alle nucleaire wapens uit te bannen", zegt Dan Caldwell, hoogleraar internationale betrekkingen aan de Pepperdine Universiteit in Los Angeles. Caldwell zou Trump hebben afgeraden, Kim in Singapore te ontmoeten. "Genève is ook gesuggereerd, en dat was beter geweest."

Dat Trump Kim zal ontmoeten na twee nachten slaap in Singapore, zal iets helpen Dan Caldwell

Een onverwerkte jetlag is bij uitstek gevaarlijk voor diplomaten en andere onderhandelaars, schreef Caldwell enkele jaren geleden samen met medicus William Hocking in het vakblad 'The Hague Journal of Diplomacy'. Wie de lijst van ongemakken doorneemt, houdt voor een topconferentie tussen de leiders van een gevestigde en een aankomende kernmogendheid zijn hart vast: slaperigheid, maag- en darmproblemen, achteruitgang van cognitieve vermogens, opvliegendheid.

Toch wordt het risico vaak onderschat, zegt Caldwell. "Henry Kissinger hield er nooit rekening mee, tot hij een keer uit zijn slof schoot bij een gesprek met de Noord-Vietnamese onderhandelaar Le Duc Tho in Parijs, waar hij direct na aankomst naartoe gegaan was. Sindsdien begon hij nooit een onderhandeling zonder na aankomst minstens één nacht te hebben geslapen."

De vuistregel is immers dat wennen aan een nieuwe tijdzone evenveel dagen duurt als het tijdverschil. Dat Trump Kim zal ontmoeten na twee nachten slaap in Singapore, zal iets helpen, denkt Caldwell. En in zijn speciale geval, vermoedt hij, verbleekt jetjag bovendien bij zijn andere problemen: "Zijn kijk op buitenlands beleid, die afwijkt van dat van de laatste zeventig jaar. Zijn impulsiviteit."

Caldwell houdt het bovendien voor mogelijk dat Trump relatief weinig vatbaar is voor jetlag: "Het probleem is de verstoring van je dag- en nachtritme, maar het lijkt er niet op dat Trump een normaal slaappatroon heeft, gezien zijn getwitter midden in de nacht. Dus misschien heeft het minder invloed op hem dan op andere beslissers, die meer gedisciplineerd zijn in hun slaapgewoonten."

Trumps gebrek aan zelfbeheersing zal op een ander vlak een nadeel zijn geweest, denkt Caldwell: "Een van de middelen tegen jetlag is van tevoren je eetritme aanpassen. Maar daar schijnt hij ook niet veel discipline in te tonen. En het is bekend dat hij goede raad van zijn naaste adviseurs vaak in de wind slaat. Zijn stafchef John Kelly heeft geprobeerd zijn twitter-gewoonten onder controle te krijgen, en dat is ook niet gelukt.”

