Gaat de Westerse e-auto de smog in China verdrijven?

Staat de elektrische auto op doorbreken in China? Westerse autofabrikanten lijken te denken van wel. Na Daimler, BMW en Volkswagen heeft ook het Frans/Japanse Renault-Nissan een joint venture opgericht met een Chinese partner met als doel: de productie van een nieuwe e-auto die in 2019 van de band moet gaan rollen.

Zowel Renault-Nissan als Dongfeng, de Chinese partner in kwestie, is terughoudend over de samenwerking die al in juli gestalte kreeg. Een woordvoerder van Renault-Nissan bevestigde tegen persbureaus Bloomberg en Reuters wel het bestaan van de joint venture en de machtsverhoudingen daarin (50 procent van de aandelen voor Dongfeng), maar wilde verder weinig kwijt over het initiatief. Zo is niet bekend hoeveel geld de partijen in de fabriek investeren en hoeveel auto's zij er willen produceren. Nissan assembleert al een e-model in China, de Leaf, maar een verkoopsucces is dat niet.

Het marktaandeel van de e-auto's (inclusief plug-in hybrides) in China lijkt niet imposant, maar de verkopen van e-auto's stijgen snel in het land dat veel steden kent die kampen met luchtverontreiniging en smog. Vorig jaar werden er, volgens de China Association of Automobile Manufacturers althans, circa 24 miljoen auto's verkocht. Daarvan vielen er 507.000 in de categorie e-auto, een marktaandeel van iets meer dan 2 procent. De verkopen van e-auto's lagen in 2016 53 procent hoger dan in 2015. In de eerste zeven maanden van dit jaar werden er 21 procent meer e-auto's verkocht dan in de eerste zeven maanden van 2016.

Renault en Nissan hopen mee te gaan op die e-golf. China is met afstand de grootste automarkt.

De verkopen kunnen flink toenemen als de Chinese regering werk maakt van haar voornemen om autofabrikanten quota op te leggen. Een deel van hun productie moet dan uit e-auto's bestaan. In 2018 zou het gaan om minimaal 8 procent van hun productie, in 2020 om 12 procent en in 2025 om 20 procent. Of dat voornemen (dat gezien de huidige verkopen van e-auto's onhaalbaar lijkt) wordt omgezet in wetgeving, wordt binnenkort bekend.

Samenwerkingen Joint ventures tussen westerse en Chinese autofabrikanten zijn er al lang. Westerse bedrijven die in China auto's willen bouwen en verkopen, zijn verplicht om samen te werken met een Chinese partij. Samenwerking die is gericht op e-wagens is van recenter datum. Daimler bouwt met het Chinese BYD (Build Your Dreams) de Denza die sinds 2014 verkrijgbaar is. De joint venture lijdt verlies. Daimler en BYD staken dit voorjaar nog 70 miljoen euro in hun e-autodochter. BMW lanceerde met zijn partner Brilliance in 2014 het e-merk Zinoro en komt binnenkort met een hybride. Volkswagen en partner JAC kregen dit voorjaar toestemming voor de bouw van een fabriek voor een e-model. Volkswagen en JAC willen er jaarlijks 100.000 van de band laten rollen. Renault en Nissan hopen mee te gaan op die e-golf. China is met afstand de grootste automarkt. Het land is goed voor meer dan een kwart van de circa 84 miljoen nieuwe auto's die dit jaar worden gekocht.

