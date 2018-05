Gaat Almere City voetbalgeschiedenis schrijven?

Het is een drukte van jewelste op het secretariaat van voetbalclub Almere City. De telefoon staat roodgloeiend, e-mails blijven binnenstromen en geregeld verschijnt er iemand aan de balie.

Telkens is de vraag hetzelfde. Of er nog kaartjes zijn voor Almere City-De Graafschap, vanavond (om 20.45 uur) de eerste wedstrijd in de finale van de play-offs. Elke vraag wordt beantwoord met een nee. Achter het loket hangt een wit vel met daarop in rode hoofdletters geschreven: Uitverkocht.

Eerste divisieclub Almere City, die zondag stuntte door eredivionist Roda JC uit te schakelen in de halve finale van de play-offs (waardoor de club uit Kerkrade degradeert naar de eerste divisie), is hot dezer dagen. Opeens gloort promotie naar de eredivisie.

Jack de Gier is trots op zijn ploeg, vertelt hij aan iedereen die het horen wil

Als Almere City in twee duels kan afrekenen met De Graafschap (zondag is de return in Doetinchem), dan schrijft de club geschiedenis. Nooit eerder speelde Almere City, opgericht in 2001, in de hoogste afdeling van het betaalde voetbal.

"Het vertrouwen is er zeker", zegt aanvoerder Tom Overtoom (27) na de laatste training voor het duel met De Graafschap. "Tegen Roda JC hebben we laten zien dat we goed kunnen voetballen. Daarnaast waren we gretig om de bal te veroveren en bereid elkaar te helpen. Dat vond ik erg positief."

Hype Het resulteerde in het grootste succes in de nog jonge geschiedenis van Almere City. En wie had dat gedacht? Almere City eindigde in de reguliere competitie als negende en kreeg daarin niet minder dan 76 tegendoelpunten te verwerken. Pas op de laatste speeldag verzekerde de ploeg zich van nacompetitie. En nu is er dus ineens de hype. Jack de Gier, bezig aan zijn derde seizoen als coach in Flevoland, kijkt na de training van woensdagochtend ietwat onwennig om zich heen als hij een rijtje camera's en zo'n tien journalisten langs de rand van het speelveld ziet. De Gier, oud-speler van onder andere Willem II en NEC, is trots op zijn ploeg, vertelt hij aan iedereen die het horen wil. Dat niemand iets van Almere City verwacht, gebruikt hij juist. "Aan deze play-offs hangt nu ineens het woord eredivisie, maar voor ons voelt dat niet zo. Wij willen alleen maar die finale winnen, net zoals je een schooltoernooi wilt winnen. Het gaat om trots. Onze trots om de finale te winnen."